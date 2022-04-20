Использовали ли оккупанты химическое оружие

Об этом в интервью изданию рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник. По его словам, точно установить, что именно было в Мариуполе, невозможно.

Читайте также: Решающая битва за Украину уже началась, - пресс-секретарь Минобороны

Потому что для этого нужно исследовать территорию, где это произошло. Некоторые проверки продолжаются. Одна из версий, учитывая определенные признаки – это могли быть фосфорные боеприпасы. Они могут вызывать такую же реакцию на организм,

– отметил Мотузяник.

Но в Минобороны не исключают возможность того, что российские оккупанты могли применить в Мариуполе химическое оружие, такие случаи неоднократно фиксировались в Сирии.

"Ведь всему миру известны случаи использования Россией химического оружия на территории Сирии. Возможно, таким образом Россия пыталась сделать "пилотные" шаги, например, в форме каких-то учений", – объяснил спикер Минобороны.

Напомним, есть подозрения, что российские захватчики использовали химическое оружие 11 апреля, сбросив на Мариуполь ядовитое вещество из беспилотного летательного аппарата. В результате атаки пострадали три человека.

Не пропустите – Украина договорилась о гуманитарном коридоре из Мариуполя: смотрите видео