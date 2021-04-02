В Тернополе готовят новые карантинные ограничения. Они прежде всего будут касаться заведений питания. А с нарушениями в торговых центрах будут бороться количеством тележек. Усиление карантина в Тернополе может начаться 12 апреля.

Ситуация с инфицированием в городе – критическая. Это обсудили на заседании тернопольского штаба борьбы с коронавирусом. Однако усиление эпидемиологических ограничений может не произойти, если заболеваемость пойдет на спад.

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Что могут изменить в работе ресторанов

Кафе и ресторанам города хотят разрешить работать только на вынос или же обслуживать гостей на летних площадках.

Мэр города Сергей Надал предложил правоохранителям радикально бороться с нарушениями в них карантина. Он призвал полицию делать проверки в заведениях совместно с Госпродпотребслужбой и прессой. Также городской голова вспомнил видео, где Нацгвардия выводит людей из ресторана.

Если наши предприниматели не хотят по-хорошему, потому что привыкли, что им легче оплатить штраф и работать дальше, то давайте выводить людей из заведений насильно,

– добавил Надал.

Что изменится в торговых центрах

Нарушения часто фиксируют в супермаркетах торгово-развлекательных центрах. Для того, чтобы туда не пускали слишком много людей, в магазинах уменьшат количество тележек для покупок. Их количество должно соответствовать максимальному числу посетителей, которых могут впустить с учетом соблюдения социальной дистанции

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Что говорили о заведениях

Все ученики 5-11 классов и профессиональных учебных заведений должны продолжить обучение в дистанционном режиме. Начальная школа (1-4 класса) продолжит учиться стационарно.

Как готовятся в медучреждениях

В Тернополе решили подготовить к приему пациентов с коронавирусом 1 и 2 городские больницы. Там переоборудуют койкоместа и увеличат количество дополнительных кроватей до 120. Из них 60 будут в больнице скорой помощи, а остальные 60 в кардиологическом отделении.

Обратите внимание! За сутки 1 апреля в Тернопольской области зафиксировали 710 инфицирований коронавирусом. Всего в области ковидом заболели 55 530 человек. К сожалению 789 из них умерли. Вылечили COVID-19 у 45 696 жителей Тернопольщины. То есть больными в регионе сейчас являются 9 045 человек.