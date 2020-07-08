В Херсонской ОГА прокомментировали заявления о возможном вторжении РФ на Херсонщину со стороны аннексированного Крыма. Местная власть обсуждает вопрос с руководством оперативного командования "Юг", Генеральным штабом. Также относительно этого запланировано заседание профильного парламентского комитета.

Что говорят в Херсоне о возможной атаке РФ

Глава Херсонщины Юрий Гусев заявил 7 июля о запланированном выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщают "Крым.Реалии".

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Мы будем рассматривать комплекс мер, которые нужны для того, чтобы Херсонщина была защищена,

– заявил Гусев.

Где именно пройдет заседание, глава области не уточнил.

По его словам, в последнее время звучит много вопросов о возможной угрозе страны-агрессора со стороны временно оккупированного Крыма. Относительно этого власти Херсонщины активно общаются с руководством оперативного командования "Юг", Генеральным штабом.

Глава ОГА также добавил, что местная власть сделает все, чтобы подразделения ВСУ, которые размещены на территории области, чувствовали себя комфортно и наращивали мощность у регионов.

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