Возможное вторжение России из Крыма: что говорят в Херсонской ОГА
В Херсонской ОГА прокомментировали заявления о возможном вторжении РФ на Херсонщину со стороны аннексированного Крыма. Местная власть обсуждает вопрос с руководством оперативного командования "Юг", Генеральным штабом. Также относительно этого запланировано заседание профильного парламентского комитета.
Что говорят в Херсоне о возможной атаке РФ
Глава Херсонщины Юрий Гусев заявил 7 июля о запланированном выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщают "Крым.Реалии".
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Мы будем рассматривать комплекс мер, которые нужны для того, чтобы Херсонщина была защищена,
– заявил Гусев.
Где именно пройдет заседание, глава области не уточнил.
По его словам, в последнее время звучит много вопросов о возможной угрозе страны-агрессора со стороны временно оккупированного Крыма. Относительно этого власти Херсонщины активно общаются с руководством оперативного командования "Юг", Генеральным штабом.
Глава ОГА также добавил, что местная власть сделает все, чтобы подразделения ВСУ, которые размещены на территории области, чувствовали себя комфортно и наращивали мощность у регионов.
Слухи о новой атаке России на Украину из Крыма: детали
- Нападение РФ в сентябре 2020 во время учений "Кавказ – 2020" прогнозируют украинская разведка и некоторые западные военные эксперты.
- 5 июля командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что российская армия попытается напасть на Херсонскую область из оккупированного Крыма. По его словам, главной целью оккупантов станет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
- В то же время генерал-лейтенант и экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес говорил, что после Херсона Россия может захватить и Одессу.
- А командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что пока нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины.