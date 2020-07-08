У Херсонській ОДА прокоментували заяви про можливе вторгнення РФ на Херсонщину зі сторони анексованого Криму. Місцева влада обговорює питання з керівництвом оперативного командування "Південь", Генеральним штабом. Також щодо цього заплановане засідання парламентського профільного комітету.

Що кажуть у Херсоні про можливу атаку РФ

Очільник Херсонщини Юрій Гусєв заявив 7 липня про заплановане виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляють "Крим.Реалії".

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Ми розглядатимемо комплекс заходів, які потрібні для того, щоб Херсонщина була захищена,

– заявив Гусєв.

Де саме пройде засідання, очільник області не уточнив.

За його словами, останнім часом звучить багато питань про можливу загрозу країни-агресора зі сторони тимчасово окупованого Криму. Щодо цього влада Херсонщини активно спілкується з керівництвом оперативного командування "Південь", Генеральним штабом.

Глава ОДА також додав, що місцева влада зробить все, аби підрозділи ЗСУ, які розміщені на території області почувалися комфортно та нарощували потужність у регіонів.

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