Силы россии вот-вот иссякнут

По данным главы разведки Великобритании, российские военные, вероятно, начнут "оперативную паузу" в ближайшие несколько недель. Ричард Мур сказал, что это даст Украине ключевую возможность нанести ответный удар.

Внимание Потери россии значительны, но пока не критичны: кого вносят в статистику и какие проблемы у врага

Я думаю, что их силы вот-вот иссякнут. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель. Им придется сделать определенную паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар,

– сказал он.

К слову, последние несколько недель военные эксперты заявляли, что потери с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к замедлению конфликта.