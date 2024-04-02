Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью Апостроф TV. Он отметил, что потенциал к протестам внутри России уже есть.

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Перехваченные разговоры демонстрируют настроения

Вадим Скибицкий отметил, что оперирует теми данными, которые есть на радиоперехватах. Говорится о женщинах военнослужащих, которые воюют на Лиманском и Купянском направлении.

Они, по словам Скибицкого, также идут в прокуратуру, пишут жалобы на то, что не выплачивается заработная плата, что отсутствуют ротации и отпуска.

Этот потенциал (протестов – 24 Канал) есть. Но он наверх еще не вышел. Но я не исключаю, что "черный лебедь", он всегда есть. Он прилетает и прилетит в Россию именно в тот момент, когда его не ждут,

– заметил Скибицкий.

Какова цель Путина после выборов

На этот вопрос также ответил Вадим Скибицкий в интервью. Как отметил представитель ГУР МО, судя по активным штурмам, российские военные в дальнейшем стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Сейчас на этом сосредоточены основные усилия российских захватчиков. Правда, они должны были это сделать еще до выборов. Впрочем, эта цель все еще остается актуальной, поэтому почти на всех направлениях фиксируется активность врага.

Действительно, Путин опасался, что могут быть какие-то проблемы – или мятежи, или другие действия, которые затмят его абсолютную победу. Но все понимали, весь цивилизованный мир понимал, что это просто очередной фарс российской власти, Кремля для того, чтобы продолжить агрессивную политику,

– сказал представитель разведки.

По словам Вадима Скибицкого, с мобилизацией в стране-агрессоре не должно возникнуть проблем. А все потому, что уже внесли определенные изменения в уголовный кодекс.

"В любой момент только решение – и началась всеобщая мобилизация", – объяснил Скибицкий.

Параллельно следует понимать, что некоторые заявления и действия российских захватчиков свидетельствуют о том, что они готовы воевать не только против Украины, но и НАТО и Европы. Среди стремлений Кремля – вернуть два военных округа: Московский и Ленинградский.