Речь идет о возможных противоправных действиях должностных лиц Государственного космического агентства Украины и других предприятий космической отрасли. Вероятно такие злоупотребления могли произойти при реализации проектов "Лыбидь"и" Циклон-4".

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Чем еще будет заниматься ВСК:

попытается определить причины снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли,

расследовать доведение до банкротства предприятий космической отрасли, а также нарушения при их приватизации, причины и последствий ликвидации таких предприятий;

расследовать факты незаконной передачи, продажи и другого отчуждения технологий в космической отрасли.

Обратите внимание! В состав ВСК войдут 10 нардепов.

Что известно о проекте "Лыбидь":

первый украинский геостационарный телекоммуникационный спутник;

он должен был формировать национальную систему спутниковой связи Украины;

стоимость производства и подготовки составила более 300 миллионов долларов;

изначально запуск планировали на 2011 год, а впоследствии это несколько раз откладывали;

проблемы возникли из-за потери наземного комплекса управления в Евпатории;

в 2018 году запуск тоже не состоялся из-за отсутствия ракеты-носителя.

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Коротко про проект "Циклон-4":