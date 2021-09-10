Мовиться про можливі протиправні дії посадовців Державного космічного агентства України та інших підприємств космічної галузі. Ймовірно такі зловживання могли статись під час реалізації проєктів "Либідь" та "Циклон-4".
Цікаво SpaceX готується до першої місії з цивільним екіпажем – Inspiration4 : дата польоту та деталі
Чим ще займатиметься ТСК:
- спробує визначити причини зниження фінансово-економічних показників підприємств космічної галузі,
- розслідуватиме доведення до банкрутства підприємств космічної галузі, а також порушення при їх приватизації, причини і наслідків ліквідації таких підприємств;
- розслідуватиме факти незаконної передачі, продажу та іншого відчуження технологій у космічній галузі.
Що відомо про проєкт "Либідь":
- перший український геостаціонарний телекомунікаційний супутник;
- він мав формувати Національну систему супутникового зв'язку України;
- вартість виробництва і підготовки склала понад 300 мільйонів доларів;
- спочатку запуск планували на 2011 рік, а згодом це кілька разів відтерміновували;
- проблеми виникли через втрату наземного комплексу управління в Євпаторії;
- у 2018 році запуск теж не відбувся через відсутність ракети-носія.
Варто подивитись Ракета-носій Firefly Alpha українця Макса Полякова вибухнула під час запуску: відео
Коротко про проєкт "Циклон-4":
- це – проєкт українського космічного ракетного комплексу до якого входить ракета-носій "Циклон-4" і наземний комплекс;
- запуск планували на 2014 рік;
- проєкт здійснювався у співпраці з Бразилією, проте остання у 2015 році припинила свою участь;
- у 2017 році канадські ЗМІ повідомили про будівництво компанією Maritime Launch Services у Новій Шотландії космодрому із запуску ракет "Циклон-4";
- у 2020 конструкторським бюро "Південне" проведені заключні випробування рідинної реактивної системи верхнього ступеня ракети-носія "Циклон-4".