Мовиться про можливі протиправні дії посадовців Державного космічного агентства України та інших підприємств космічної галузі. Ймовірно такі зловживання могли статись під час реалізації проєктів "Либідь" та "Циклон-4".

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Чим ще займатиметься ТСК:

спробує визначити причини зниження фінансово-економічних показників підприємств космічної галузі,

розслідуватиме доведення до банкрутства підприємств космічної галузі, а також порушення при їх приватизації, причини і наслідків ліквідації таких підприємств;

розслідуватиме факти незаконної передачі, продажу та іншого відчуження технологій у космічній галузі.

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Що відомо про проєкт "Либідь":

перший український геостаціонарний телекомунікаційний супутник;

він мав формувати Національну систему супутникового зв'язку України;

вартість виробництва і підготовки склала понад 300 мільйонів доларів;

спочатку запуск планували на 2011 рік, а згодом це кілька разів відтерміновували;

проблеми виникли через втрату наземного комплексу управління в Євпаторії;

у 2018 році запуск теж не відбувся через відсутність ракети-носія.

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Коротко про проєкт "Циклон-4":