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      Возможные преступления Порошенко может расследовать только Рада, – Деревяненко

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      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / file.liga.net

      Кандидат в Президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко продолжает сбор подписей нардепов под постановлением о начале расследования возможных преступлений президента Петра Порошенко через процедуру импичмента.

      Об этом он заявил во время брифинга в парламенте.

      Он возмутился тем, что депутаты решили дать возможность расследовать преступления Порошенко старой ВСК, которая полностью подконтрольна БПП.

      "ВСК не должен руководить депутат от Блока Петра Порошенко, который расследует факты преступлений заводов Петра Порошенко, чиновников и должностных лиц, которых назначает Петр Порошенко, и возможно сам Петр Порошенко имеет к этому отношение", – сказал Деревянко.

       

      По словам Деревянко, объективное и беспристрастное расследование возможно только если будет собрано 226 подписей – тогда состоится голосование в ВРУ и будет создана специальная временная следственная комиссия со специальными прокурорами и специальными следователями.

      Деревянко напомнил, что еще в прошлом году он начал сбор подписей под соответствующим постановлением.

      "В прошлом году мы начали собирать подписи, чтобы это расследование началось. Это ст. 111 Конституции. По состоянию на сейчас 69 подписей народных депутатов уже есть", – подчеркнул Деревянко.

      "ВРУ – это единственный орган, который имеет право по Конституции проводить такое расследование. Ни прокуратура, ни НАБУ, ни СБУ не имеют права расследовать преступления, которые касаются непосредственно президента Порошенко или другого президента", отметил он.

      Деревянко убежден, что украинский парламент должен сказать свое слово, когда появляется информация не только о возможной коррупции, но и касающаяся возможной государственной измены высших должностных лиц.

      Кроме того, Деревянко подчеркнул, что информация по преступлениям в окружении Порошенко очень сильно деморализует военных и всех украинцев.

      "Украинцы ждали не того, что сейчас проголосовали", – подытожил он.

      Деревянко также призвал всех народных депутатов поддержать законопроект об импичменте №7248, который уже дважды не вносится в повестку дня.

      Напомним, 28 февраля, Верховная Рада поддержала постановление о безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в СМИ, относительно злоупотреблений в ГК "Укроборонпром".

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      Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Деревянко
      Источник: 24 Канал
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