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      Можливі злочини Порошенка може розслідувати лише Рада через процедуру імпічменту, – Дерев'янко

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      Юрій Дерев'янко
      Юрій Дерев'янко / file.liga.net

      Кандидат в Президенти України від партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев’янко продовжує збір підписів нардепів під постановою про початок розслідування можливих злочинів президента Петра Порошенка через процедуру імпічменту.

      Про це він заявив під час брифінгу в парламенті.

      Він обурився тим, що депутати вирішили дати можливість розслідувати злочини Порошенка старій ТСК, яка повністю підконтрольна БПП.

      "ТСК не має керувати депутат від Блоку Петра Порошенка, який розслідує факти злочинів заводів Петра Порошенка, чиновників та посадовців, яких призначає Петро Порошенко, і можливо сам Петро Порошенко має до цього відношення", – сказав Дерев’янко.

       

      За словами Дерев’янка, об’єктивне і неупереджене розслідування можливе лише якщо буде зібрано 226 підписів – тоді відбудеться голосування в ВРУ і буде створена спеціальна тимчасова слідча комісія зі спеціальними прокурорами та спеціальними слідчими.

      Дерев’янко нагадав, що ще в минулому році він розпочав збір підписів під відповідною постановою.

      "Минулого року ми почали збирати підписи, щоб це розслідування розпочалось. Це ст. 111 Конституції. Станом на зараз 69 підписів народних депутатів вже є", – підкреслив Дерев’янко.

      "ВРУ – це єдиний орган, який має право за Конституцією здійснювати таке розслідування. Ні прокуратура, ні НАБУ, ні СБУ не мають права розслідувати злочини, які стосуються безпосередньо президента Порошенка чи іншого президента",  зауважив він.

      Дерев’янко переконаний, що український парламент має сказати своє слово, коли з’являється інформація не лише про можливу корупцію, але й стосується можливої державної зради найвищих посадових осіб.

      Окрім того, Дерев’янко підкреслив, що інформація по злочини в оточенні Порошенка дуже сильно деморалізує військових та всіх українців.

      "Українці чекали не того, що зараз проголосували", – підсумував він.

      Дерев’янко також закликав всіх народних депутатів підтримати законопроект про імпічмент №7248, який уже двічі не вноситься в порядок денний.

      Нагадаємо, 28 лютого, Верховна Рада підтримала постанову про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ, щодо зловживань у ДК "Укроборонпром".

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      Теги: Новини політики Новини України Юрій Дерев’янко
      Джерело: 24 Канал
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