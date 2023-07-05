И пока мы их собирали, веселых и очень жизненных картинок и постов стало больше. Как бы там ни было, а редакция 24 Канала подчеркивает, что угроза подрыва Запорожской АЭС все еще сохраняется.

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А пока несколько минут для раскрутки. Айда вместе с нами наслаждаться мемами, которые наплодили в сети. Они того однозначно стоят.

Украинцы готовы к Щекавице и искать цветок папоротника

Начнём с "аналитики" от прохожих. Ею поделился Роман Голубовский, чьи мемы и шутки становятся культовыми. Собственно, мы соглашаемся с третьей репликой, потому что никто точно не знает, что будет дальше.

Осторожно! Ненормативная лексика присутствует в этом сообщении!

А вот и прекрасная шутка об оптимистах и пессимистах, где вместо стакана у нас реакторы ЗАЭС. К слову, вы за то, что два реактора не заминированы, или то, что четыре из шести заминированы?

Надеемся, проверить это нам не придется. Если же нет, то каждый из нас наконец увидит тот самый цветок папоротника.

Есть подозрение, что степень накрутки для украинцев в эту ночь зашкаливала до невозможности. И убеждены, что многие наши земляки выдохнули, когда утром поняли, что россияне не сделали того, что еще могут в любой момент.

К слову, накануне Владимир Зеленский заявлял, что россияне действительно могут вернуть Украине ЗАЭС. Но в таком случае станцию нужно будет тщательно проверить, ведь она может быть заминирована, а взрывные устройства могут активироваться дистанционно в любой момент.



Таким мог быть утренний будильник для украинцев. Радуемся, что эта картина пока только картинка с шуткой.

Если вы думали, что обойдется без шуток о Щекавице, то очень ошибаетесь. Этот мем сделан в жанре "Ожидания" и "Реальность". Сами видите, что ловить там нечего. К слову, дальше вас ожидает еще один мем на эту тему.



Пользователей сети призывают не забывать о правилах безопасности. Щекавицу не стоит ни в коем случае снимать и выкладывать в сеть.



Пользователи сети уже показали, как может выглядеть пес Патрон после подрыва Запорожской АЭС. Знаете, этому четверолапому пушистику подходит все. Но надеемся, что он свой крохотный бронежилетик не будет вынужден менять на этот костюм.



Что вы там? Уже успели представить показатели счетчика. Если еще не поздно, то сделайте это немедленно. А этот мем – лучшее напоминание.



И коротко о погоде за окном. Если несколько лет назад летом мы закрывали окна, чтобы в доме не было слишком душно, на этот раз окна следует закрывать из соображений безопасности.



Какие времена – такие походы за продуктами. А вспомните, что несколько лет назад для того, чтобы купить что-нибудь поесть, нужно было одевать защитные маски или респираторы.



Не обошлось и без создателя мема о 2 – 3 неделях. Думаем, вам не нужно объяснять, кто скрывается за этими прекрасными противогазами.



А этот мем демонстрирует нам в шутливой форме возможные последствия выброса радиации. Шутки шутками, но действительно, в некоторых регионах страны последствия возможного взрыва на Запорожской АЭС будут менее разрушительными. Но это не значит, что угрозы не будет.



Вот пользователь сети объяснил, что его может огорчить в подрыве ЗАЭС то, что не удастся посмаковать домашними помидорчиками, которые еще растут на грядке.



Еще раз подчеркиваем, что угроза реальна и она никуда не исчезла. Так что, пожалуйста, прислушайтесь к объявлениям от официальных властей, не верьте непроверенным источникам, берегите себя и своих близких.