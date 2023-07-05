І поки ми їх збирали, веселих та дуже життєвих картинок і постів стало усе більше. Хай там як, а редакція 24 Каналу наголошує на тому, що загроза підриву Запорізької АЕС усе ще зберігається.

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А поки кілька хвилин для розкруту. Гайда разом з нами насолоджуватися мемами, яких наплодили у мережі. Вони того однозначно варті.

Українці готові до Щекавиці та шукати квітку папороті

Почнімо з "аналітики" від перехожих. Нею поділився Роман Голубовський, чиї меми та жарти стають культовими. Власне, ми погоджуємося з третьою реплікою, бо ніхто достеменно не знає, що буде далі.

Обережно! Ненормативна лексика присутня у цьому дописі!

А ось і прекрасний жарт про оптимістів і песимістів, де замість склянки у нас реактори ЗАЕС. До слова, ви за те, що два реактори не заміновані, чи те, що чотири з шести таки заміновані?

Маємо надію, перевірити це нам не доведеться. Якщо ж ні, то кожен із нас нарешті побачить ту саму квітку папороті.

Маємо підозру, що ступінь накруту для українців у цю ніч зашкалював до неможливості. І переконані, що багато наших земляків видихнули, коли зранку збагнули, що росіяни не зробили те, що ще можуть у будь-який момент.

До слова, напередодні Володимир Зеленський заявляв, що росіяни дійсно можуть повернути Україні ЗАЕС. Але в такому випадку станцію потрібно буде ретельно перевірити, адже вона може бути замінована, а вибухові пристрої можуть активувати дистанційно у будь-який момент.



Таким міг бути ранковий будильник для українців. Тішимося, що ця картина наразі лише картинка з жартом.

Якщо ви думали, що минеться без жартів про Щекавицю, то дуже помиляєтеся. Цей мем зроблений у жанрі "Очікування" і "Реальність". Самі бачите, що ловити там нічого. До слова, далі вас очікує ще один мем на цю тему.



Користувачів мережі закликають не забувати про правила безпеки. Щекавицю не варто ні в якому разі знімати та викладати в мережу.



Користувачі мережі вже показали, як може виглядати пес Патрон після підриву Запорізької АЕС. Знаєте, цьому чотирилапому пухнастику личить геть усе. Але маємо надію, що він свій крихітний бронежилетик не матиме потреби міняти на цей костюм.



Що ви там? Уже встигли подати показники лічильника. Якщо ще не пізно, то зробіть це негайно. А цей мем – найкраще нагадування.



І коротко про погоду за вікном. Якщо кілька років тому влітку ми зачиняли вікна, щоб в хаті не було надто душно, то цього разу вікна варто зачиняти з міркувань безпеки.



Які часи – такі походи по продукти. А пригадайте, що кілька років тому для того, щоб купити щось попоїсти, потрібно було одягати захисні маски або респіратори.



Не минулося і без творця мема про 2 – 3 тижні. Думаємо, вам не потрібно пояснювати, хто ховається за цими прекрасними протигазами.



А оцей мем демонструє нам у жартівливій формі можливі наслідки викиду радіації. Жарти жартами, але дійсно у деяких регіонах країни наслідки можливого вибуху на Запорізькій АЕС будуть менш руйнівними. Але це не означає, що небезпеки не буде.



Ось користувач мережі пояснив, що його може засмутити у підриві ЗАЕС те, що не вдасться посмакувати домашніми помідорчиками, які ще ростуть на грядці.



Вкотре наголошуємо, що загроза реальна і вона нікуди не зникла. Тож, будь ласка, прислухайтеся до оголошень від офіційної влади, не вірте неперевіреним джерелам, бережіть себе та своїх близьких.