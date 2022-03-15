Зеленский сказал, что "никогда не поедет, хоть 10 десантов высаживайте, хоть бейте ракетами по Офису президента". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

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Арестович рассказал, как Зеленский отказался эвакуироваться

По словам Арестовича, те, кто считал Владимира Зеленского слабаком и маленьким актером, очень просчитались. Ведь еще в первые сутки войны он показал свою отвагу и любовь к стране – отказался от эвакуации, на чем настаивали и западные партнеры, и собственная охрана.

Когда был десант у Гостомеля, у нас была абсолютно точная информация, что следующий десант садится на Печерске. Он сказал: "Я возьму в руки автомат и буду воевать, в чем проблема?,

– сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента добавил, что в течение первых 48 часов, когда уже были бои в Киеве и никто не знал, чем кончится, Зеленский категорически сказал: "Закройте тему с эвакуацией. Я никогда не поеду, хоть 10 десантов высаживайте, хоть бейте ракетами по Офису президента, я не поеду!".

Кроме того, Арестович упомянул о спокойствии и драйве президента. Так вот, говорит, что следует умножить на 10 его спокойствие и драйв – это и будет настроение Зеленского.

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