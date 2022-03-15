Зеленський сказав, що "ніколи не поїде, хоч 10 десантів висаджуйте, хоч бийте ракетами по Офісу Президента". Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Арестович розповів, як Зеленський відмовився евакуюватися

За словами Арестовича, ті, хто вважав Володимира Зеленського слабаком і маленьким актором, дуже прорахувалися. Адже ще у першу добу війни він показав свою мужність і любов до країни – відмовився від евакуації, на чому наполягали й західні партнери, і власна охорона.

Коли був десант біля Гостомеля, у нас була абсолютно точна інформація, що наступний десант сідає на Печерську. Він сказав: "Я візьму в руки автомат і буду воювати, в чому проблема?"

– сказав Арестович.

Радник глави Офісу Президента додав, що впродовж перших 48 годин, коли вже були бої в Києві та ніхто не знав, чим скінчиться, Зеленський категорично сказав: "Закрийте тему з евакуацією. Я ніколи не поїду, хоч 10 десантів висаджуйте, хоч бийте ракетами по Офісу Президента, я не поїду!".

Крім того, Арестович згадав про спокійність та драйв президента. Так-от, каже, що слід помножити на 10 його спокій і драйв – це і буде настрій Зеленського.

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