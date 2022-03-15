Зеленський заявив, що він надав партнерам нашої держави повну інформацію про дії окупантів на українській землі, повідомляє 24 канал. Кожна агресивна дія загарбників лише підштовхує світ до нових санкційних рішень.

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Переговори з Росією минули непогано

Зеленський розповів, що він розмовляв щодо військової агресії Росії з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.

"Взаєморозуміння на сто відсотків. Важливою була й розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом. Як частина переговорних зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше. Чесним миром", – зазначив президент.

Окрім цього, відбулися переговори між українською та російською делегаціями.

Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось. Продовжать завтра,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, переговори тривали у відеоформаті. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, комунікація була складною.

Дивіться нічне звернення Зеленського: