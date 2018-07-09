Возобновить кредитование: как в парламенте изменили "правила игры"

Парламентарии приняли изменения в законодательство, чтобы способствовать возобновлению кредитования в Украине. В Национальном банке вполне поддерживают эту законодательную инициативу и называют ее "решением проблемных вопросов". Правоведы и эксперты финансовой сферы не такие оптимистичные, и отмечают, что предложенные законодательные механизмы решат только отдельные вопросы.

В НБУ убеждены, что эти изменения в законодательство, прописанные в законопроекте №6027-д, создадут условия защищенности прав кредиторов, а следовательно – банки смогут предъявлять более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Что будет способствовать активному применению кредитования как финансового инструмента, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими продуктами.

Эксперты с выводами Нацбанка согласны частично.

Закон – для кредиторов и финучреждений

Эксперт European Analytical Centre Вадим Бардась в комментарии 24 канала отметил, что действие закона в первую очередь направлено на защиту прав кредиторов.

Потенциальные заемщики являются двух категорий: первая – кто желает получить заемные средства с целью развития или покупки товаров длительного пользования, вторая – кто имеет желание "заработать на банках", не осуществляя значительного нарушения законодательства. Закон ориентирован именно на вторую категорию, на которую, по нашим оценкам, приходится до 30-40% в общем портфеле коммерческих банков,

– пояснил Бардась.

Среди плюсов закона, по мнению эксперта – тенденция изменения институциональной среды в стране в направлении усиления защиты кредиторов, что положительно сказывается на состоянии инвестиционного климата в стране.



Новый закон лучше защищает права кредиторов от недобросовестных заемщиков

Специалист аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в комментарии 24 канала озвучил подобный тезис: законопроект направлен на исправление ряда "приемов" и "дыр" законодательства, которыми пользовались недобросовестные заемщики в попытках избежать погашения кредитов. На тех, кто платит, договаривается или судится, но "по-честному", это не должно повлиять.

Директор по развитию компании NOVBUD Вячеслав Павлов в комментарии 24 канала тоже отметил, что этот закон более жестко регулирует отношения между должниками, поручителями и кредиторами, тем самым заполняя пробелы и законодательные недостатки, которыми успешно пользовались недобросовестные должники и поручители, чтобы избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств. Данный документ не содержит достаточной паритетности и в большей степени более выгоден кредитным учреждениям".

Что изменится и для кого

Николай Мельник уточнил, как и на кого конкретно повлияют законодательные изменения.

1. Банки будут иметь доступ к реестрам ЗАГС и Единому реестру доверенностей. Заемщик больше не должен бегать и платить сверхвысокие комиссии нотариусу и регистраторам за предоставление выписок из данных реестров, банк будет иметь возможность самостоятельно получить такую информацию (минус 2 бумажки и экономия кошелька заемщика).

2. С момента вступления в силу закона договоры залога транспортных средств могут заключаться в простой письменной форме. Заемщик больше не должен оплачивать дополнительные расходы на нотариуса, в том числе и за изменения к договору залога (экономия кошелька заемщика и удобство оформления).

3. Банки будут иметь полноценный доступ к Государственному реестру прав, включая и архивные записи Реестра ипотек и запретов.

4. Внедряются электронные договоры. Также – выдача платежных карточек по доверенности. Это беда бизнеса и ограничение НБУ, с которыми банки и клиенты сталкивались много лет.

5. Описание основного обязательства в договоре залога больше не обязательно, достаточно сделать ссылку на кредитный договор. Сделано по аналогии с ипотекой, и теперь заемщику не нужно каждый раз вносить изменения, если изменится сумма или срок (как минимум минус 4 бумажки).

6. Изменение размера обязательства не прекращает поручительство, которое обеспечивает его, но поручитель продолжает поручаться только за первоначальную сумму.

7. Наследие. Теперь банк будет иметь право предъявлять свои требования, когда он только узнал о получении свидетельства о праве на наследство, и этот срок ограничивается 6 месяцами (одна из распространенных схем уклонения от возврата кредита наследниками).



Новый закон уменьшит количество бумажек, необходимых всем сторонам

О нововведениях в отношении ипотечного кредитования, которые прямо или косвенно могут коснуться потенциальных заемщиков рассказал Вячеслав Павлов.

1. Согласно ч. 4 ст. 559 Гражданского кодекса Украины в 3 раза увеличен срок предъявления требования кредитором к поручителю в случае неисполнения должником своих обязательств. Помимо прочего, в случае ликвидации юридического лица-поручителя или смерти физического лица-поручителя обязательства по взаимоотношениям других поручителей не меняются.

2. Ст. 593 Гражданского кодекса дополнена нормой, согласно которой даже в случае ликвидации должника – юридического лица, солидарное обязательство поручителя относительно возвращения задолженной суммы остается правомочным. Также действующей остается ипотека, которая является средством обеспечения исполнения обязательств.

3. Дополнение к ст. 5 Закона об ипотеке теперь регулирует вопросы реконструкции предмета ипотеки, создание новых объектов или сооружений на земельном участке, принадлежащем кредитору на правах собственности или находится в его пользовании: все реконструированные, вновь созданные объекты недвижимости будут считаться предметом ипотеки согласно ипотечного договора.

Риски закона

Вадим Бардась указал минусом отсутствие запрета для коммерческих банков использовать одноразовые и скрытые комиссии, что соответственно могло бы повысить доверие со стороны заемщиков. Рисками – нарушение Конституции Украины относительно прав граждан на неприкосновенность жилья, поскольку банки теперь смогут забрать недвижимость без судебного решения, что нарушает баланс прав кредиторов и заемщиков. Также Закон нарушает права поручителей, которые теперь не освобождаются от ответственности при приостановлении поруки и будут отвечать всем свои имуществом, а не только объектом поруки. В результате данный нормативно-правовой акт расширяет возможности для осуществления рейдерства в Украине.

Кому закон усложнит жизнь

Тем, кто судится с банками, и пытался для этого использовать слабые места законов. Николай Мельник подчеркнул, что закон, вопреки широкому обсуждению проблемы, не нарушает конституционный принцип запрета обратного действия законов во времени.

Если суд уже идет – он идет по старым правилам, если какие-то действия уже были проведены ранее, а новый закон их запрещает – то старые действия не откатываются. Речь идет только о том, что через три месяца после его подписания и по новым, и по старым договорам будут работать новые правила игры,

– объяснил Мельник.

Согласно принятых изменений, уточнил эксперт, ожидается, что банки станут более защищены, а значит, соответственно, снизят ставки кредитования, которые являются отражением рисковости операций. Сейчас хорошие заемщики вынуждены платить и за себя, и за того парня, который уклоняется от обязательств. Кроме того, ожидается увеличение долгосрочного кредитования – авто, ипотека, поскольку "прикрыты" наиболее часто используемые схемы.

Ипотечное кредитование – расцветет?

Вячеслав Павлов зато не видит возможности принятия закона, несмотря на его название, для стимулирования рынка ипотеки, поскольку не облегчает условий для получения ипотечного или иного кредита рядовому украинцу. Как, впрочем, и не упрощает обязательства по его выплате.

Этот Закон защищает банки. А в условиях дорогих кредитов и низкого доверия населения дополнительную бюрократическую нагрузку на заемщика, установленную в Законе, может снизить количество тех, кто хочет стать собственником жилья с помощью ипотеки,

– убежден Вячеслав Павлов.

На сегодня для развития ипотечного кредитования необходима экономическая и политическая стабильность в стране, улучшение условий кредитования. А именно: уменьшение процентной ставки при увеличении срока погашения займа. Снижение процентной ставки – например, до 15% – и увеличение срока предоставления кредита на 25 лет приведет к ощутимому росту количества заемщиков для приобретения жилья: в кратчайшие сроки их число может увеличиться с 5-7% до 12-13% и будет продолжать расти, добавил Павлов.

Он подытожил: идеальный рынок для покупателя имеет в виду несколько альтернативных способов стать собственником квартиры: и застройщики, и покупатели требуют полноценного восстановления ипотеки, что сделает жилье более доступным для граждан Украины.

Законопроект – окончательная панацея для рынка кредитования?

Вадим Бардась так же главным препятствием возобновления кредитования указал высокую процентную ставку, размер которой создает для заемщиков, особенно в розничном сегменте, высокая долговая нагрузка. Поэтому темпы восстановления кредитования в первую очередь зависят от размера учетной ставки НБУ, экономического роста и улучшения благосостояния населения. Если в 2017 году кредитный портфель коммерческих банков показал 3-процентный рост, то в текущем году пока такой динамики не наблюдается. Не последнюю очередь на уменьшение численности качественных заемщиков влияет повышение стоимости коммунальных услуг и рост налогового давления в экономике, пояснил эксперт.

Банки не спешат снижать стоимость ресурсов через доступность ОВГЗ, по которым правительство выплачивает до 18% годовых. Как следствие, проблема не может быть решена только ужесточением защиты прав кредиторов. Тем не менее, можно ожидать снижение спроса на кредиты, поскольку ужесточение ответственности заставит заемщиков сначала изучить собственное финансовое состояние и не спешить с получением займа,

– уточнил Бардась.

Николай Мельник отметил, что со стороны парламента следующим логическим шагом является принятие законопроекта 2456-д о защите прав потребителей финансовых услуг. Поскольку на рынке есть и "плохие" заемщики, которых урегулирует 6027-д, но есть и "плохие" банки и финучреждения, для усиления ответственности которых направлен 2456-д.

Однако есть вопросы и к НБУ – он не должен увлекаться чрезмерным прессингом на банки, заставляя их капитализироваться, а должен создавать условия для развития.