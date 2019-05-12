Международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб.

Отмечается, что работу приостановили не менее 16 организаций, включая Международную продовольственную программу, сообщило издание Aljazeera.

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По данным ООН, свои дома в зоне конфликта с конца апреля оставили уже более 180 тысяч человек. Во время бомбардировок со стороны сирийских правительственных войск и российской авиации были разрушены школы и больницы.

Сирийский центр мониторинга прав человека со штаб-квартирой в Великобритании сообщил о боях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. По данным наблюдателей, 10 мая погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. Войска Асада пытаются наступать.

Накануне авиация Российской Федерации осуществила шесть рейдов на Аль-Гбит в северо-западной части Сирии и его окрестности.

Вертолеты сбросили 4 бочковые бомбы 11 мая в городе Аль-Гбит в южной сельской местности Идлиб и других местах, в частности на севере Латакии.

Дамаск и Россия обвинили в нарушении режима прекращения огня радикальная исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", которое контролирует часть территории Идлиб.

6 мая силы режима Башара Асада и их сторонники продовилы атаки на населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. В результате бомбардировок и обстрелов в сутки погибли десять мирных жителей, в том числе четыре женщины и двое детей.