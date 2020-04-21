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      Возобновление работы рынков во время карантина: правительство разрабатывает специальное решение

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      Ринки в Україні можуть знову запрацювати / YouTube

      На время действия карантина в Украине работу продовольственных рынков запретили. Хотя они и работают в некоторых городах с нарушением. Но в Кабинете Министров Украины раздумывают над тем, чтобы позволить рынкам вскоре работать.

      Міністерство економічного розвитку створює спеціальний документ, який дасть можливість поновлення роботи продовольчих ринків. Про це в ефірі hromadske повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

      До слова За яких умов Україна має виходити з карантину: пояснення лікаря-інфекціоніста

      Немчінов додав, що Мінекономіки готує "спеціальний порядок, щоби ринки працювали в межах чинного законодавства. Це, зокрема, стосується безпечного перебування на цих ринках". Однак це буде лише тоді, коли до впровадження цих змін будуть готові власники ринків.

      "Я думаю, що ми обов’язково повернемося до цього питання. Але я не думаю, що це буде на завтрашньому [у середу, 22 квітня, – прим. 24 каналу] засіданні Кабміну", – відзначив Олег Немчінов.

      Закриття ринків в Україні через карантин: головне

      • З 14 квітня в Україні заборонена торгівля на продовольчих ринках через карантин. Відповідну постанову прийняв головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він скасував свою попередню постанову, яка давала дозвіл ринкам працювати під час карантину. 
      • У Харкові та Одесі порушили ці умови, дозволивши ринкам працювати і після заборони.

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины Олег Немчинов Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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