Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование The Economist.

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Средний возраст мировых лидеров вырос

Преклонный возраст многих мировых лидеров привлек внимание в 2024 году, в частности, когда Джо Байден вышел из президентской гонки. Напомним, что после провальных дебатов с Трампом рейтинги 81-летнего Байдена резко упали. Тогда ему начали заявлять, что в силу своего возраста и состояния он не сможет полноценно выполнять свои полномочия еще одну каденцию.

Однако, соответствии с результатами президентских выборов, которые состоялись 5 ноября, победу одержал Дональд Трамп. Именно он может стать самым старым избранным президентом США в истории. Поэтому, Дональду Трампу исполнилось 78 лет 14 июня. Джозеф Байден победил на президентских выборах США в 2020 году в возрасте 77 лет. На момент инаугурации он будет на 5 месяцев старше Байдена, когда тот начинал работу 4 года назад.

Если брать текущую ситуацию, то Байден все же не является старейшим лидером в мире. Полю Бия, который возглавлял Камерун с 1982 года, сейчас 91 год. Также две самые густонаселенные страны мира, Китай и Индия, также имеют лидеров за 70 лет.

Вступая в 2025 год, мировые лидеры в среднем становятся старше, чем когда-либо. За последние пять десятилетий средний возраст всех лидеров вырос с 55 до 62 лет,

– указывается в исследовании.

Однако в демократических странах наблюдается противоположная тенденция. Средний возраст свободно избранных лидеров составляет 59 лет, что немного меньше, чем 50 лет назад. В 1975 году ни одному лидеру демократической страны не было меньше 45 лет. На сегодня их трое.

К тому же, согласно исследованию издания, в 1975 году ни одному лидеру демократической страны не было более 75 лет. Теперь уже 5 глав государств перешли за эту отметку, включая Байдена и его преемника.

В общем, Америка является исключением среди демократий. Эта страна не только выбирает старших президентов, ее законодатели также являются старейшими в мире. В The Economist предполагают, что новая администрация вряд ли изменит это.

В издании опубликовали инфографику, показывающую, что самым старым является лидер Камеруна – 91-летний Поль Бия. Президент Украины Владимир Зеленский является одним из самых молодых глав государств, ему 46 лет.



Возраст мировых лидеров / Инфографика The Economist