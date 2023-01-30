Однако в компании заверили, что рост потребления света для начала недели характерен. Тем не менее рассказали, что дальше в энергосистеме Украины есть значительный дефицит.

Заметьте Отключение света в Украине 30 января: графики и перечень городов

Какая ситуация со светом в Украине

В компании рассказали, что причина дефицита электричества – это 13 ракетных и 15 дроновых атак россиян, нанесенных с 10 октября 2022 года. Эти удары повредили объекты высоковольтной сети и электростанции.

Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на исправных электростанциях не может полностью покрыть потребление,

– объяснили в компании.

Там также заверили, что Укрэнерго сообщило всем облэнерго о лимитах потребления света в сутки. После этого каждое облэнерго должно составить графики плановых почасовых отключений света в пределах этих лимитов.

По состоянию на утро 30 января аварийные отключения еще не вводились. Однако они могут быть введены, если будут превышены лимиты в регионах.

Справка. Перейти на облэнерго своего региона и узнать графики отключения света можно здесь.

Ремонтники продолжают ремонтировать энергетическую инфраструктуру

В компании объяснили, что по состоянию на 30 января идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. В частности:

несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт на выходных;

Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно восстанавливают поврежденные объекты, пораженные атаками врага;

после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Кратко о массированных атаках россиян