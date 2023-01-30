Однако в компании заверили, что рост потребления света для начала недели характерен. Тем не менее рассказали, что дальше в энергосистеме Украины есть значительный дефицит.
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Какая ситуация со светом в Украине
В компании рассказали, что причина дефицита электричества – это 13 ракетных и 15 дроновых атак россиян, нанесенных с 10 октября 2022 года. Эти удары повредили объекты высоковольтной сети и электростанции.
Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на исправных электростанциях не может полностью покрыть потребление,
– объяснили в компании.
Там также заверили, что Укрэнерго сообщило всем облэнерго о лимитах потребления света в сутки. После этого каждое облэнерго должно составить графики плановых почасовых отключений света в пределах этих лимитов.
По состоянию на утро 30 января аварийные отключения еще не вводились. Однако они могут быть введены, если будут превышены лимиты в регионах.
Ремонтники продолжают ремонтировать энергетическую инфраструктуру
В компании объяснили, что по состоянию на 30 января идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. В частности:
- несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт на выходных;
- Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно восстанавливают поврежденные объекты, пораженные атаками врага;
- после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.
Кратко о массированных атаках россиян
- С 10 октября 2022 года Россия массированно атакует украинские объекты критической инфраструктуры. На 30 января было 13 ракетных атак и 15 ударов дронами. Поэтому на всей территории Украины действуют стабилизационные или аварийные отключения света.
- Кроме того, по данным Укрэнерго, ситуацию усложняет и то, что более 10 гигаватт основных установленных мощностей недоступны энергосистеме Украины. Они ведь на временно оккупированных территориях и их контролирует враг.
- В частности, речь идет о крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС, Запорожской ТЭС, Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС, Каховской ГЭС. Также на оккупированных территориях Юга расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.
- Остальные электростанции в Украине покрывают потребление света в пиковые часы утром и вечером. Ведь тогда наибольший дефицит электричества.