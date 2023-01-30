Однак в компанії запевнили, що зростання споживання світла для початку тижня характерне. Проте розповіли, що далі в енергосистемі України є значний дефіцит.

Зауважте Відключення світла в Україні 30 січня: графіки та перелік міст

Яка ситуація зі світлом в Україні

В компанії розповіли, що причина дефіциту електрики – це 13 ракетних та 15 дронових атак росіян, завданих з 10 жовтня 2022 року. Ці удари пошкодили об'єкти високовольтної мережі та електростанції.

Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на справних електростанціях не може повністю покрити споживання,

– пояснили в компанії.

Там також запевнили, що Укренерго повідомило всім обленерго про ліміти споживання світла на добу. Після цього кожне обленерго має скласти графіки планових погодинних відключень світла в межах цих лімітів.

Станом на ранок 30 січня аварійні відключення ще не запроваджували. Проте їх можуть ввести, якщо будуть перевищені ліміти в регіонах.

Довідка. Перейти на обленерго свого регіону та дізнатись графіки відключення світла можна тут.

Ремонтники продовжують ремонтувати енергетичну інфраструктуру

У компанії пояснили, що станом на 30 січня триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Зокрема:

декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних;

Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно відновлюють пошкоджені об'єкти, уражені атаками ворога;

після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Коротко про масовані атаки росіян