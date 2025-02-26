О том, как может измениться Житний и какие планы архитекторов, рассказывает 24 Канал. Отмечается, что компания Inzhur инвестировала в разработку проекта Житнего 100 тысяч евро.

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Как может выглядеть обновленный Житний рынок

Концепцию обновления Житнего подготовили международное консалтинговое агентство Colliers, которое специализируется на коммерческой недвижимости, и ведущее украинское архитектурно-инжиниринговое бюро AVR Development.

По словам компании Inzhur, главная цель – это превратить Житний рынок в культурный и гастрономический центр города, сохранив его архитектурную аутентичность и основную функцию.

Современный рынок – это точка притяжения для горожан и туристов. Таким и должен быть Житний. Таким его делают люди, которые здесь работают. Мы хотим сохранить это и усилить – создать место для развития украинских фермеров и предпринимателей, потому что они неотъемлемая составляющая Житнего,

– рассказал основатель и CEO Inzhur Андрей Журжий.

Свое мнение также высказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. По его словам, городская власть, бизнес и общественность имеют общую цель – сохранить Житний рынок. Мондриевский добавил, что сейчас есть разные мнения и идеи, как это сделать, однако воплощать их нужно в коллаборации с бизнесом и активной общественностью.

Со своей стороны мы учтем все предыдущие ошибки с операционной системой рынка, чтобы дать Житнему новую жизнь. Он действительно может стать таким, каким мы его представляем. Все вместе – мы это сделаем,

– подытожил заместитель председателя КГГА.

Как может выглядеть обновленный Житний рынок / Фото: пресс-служба Inzhur

Отмечается, что интерьер нового Житнего – это сочетание современной отделки с атмосферой крафта. Освещение также стало важным элементом проекта – там на потолок будут транслировать тематические видеопроекции под каждое мероприятие или событие.

По расчетам, после реконструкции Житний будут посещать 5 – 10 тысяч человек ежедневно.