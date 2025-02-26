Про те, як може змінитись Житній і які плани архітекторів, розповідає 24 Канал. Зазначається, що компанія Inzhur інвестувала у розробку проєкту Житнього 100 тисяч євро.

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Як може виглядати оновлений Житній ринок

Концепцію оновлення Житнього підготували міжнародне консалтингове агентство Colliers, яке спеціалізується на комерційній нерухомості, й провідне українське архітектурно-інжинірингове бюро AVR Development.

За словами компанії Inzhur, головна мета – це перетворити Житній ринок на культурний і гастрономічний центр міста, зберігши його архітектурну автентичність і основну функцію.

Сучасний ринок – це точка тяжіння для містян і туристів. Таким і має бути Житній. Таким його роблять люди, які тут працюють. Ми хочемо зберегти це і підсилити – створити місце для розвитку українських фермерів та підприємців, бо вони невіддільна складова Житнього,

– розповів засновник і CEO Inzhur Андрій Журжій.

Свою думку також висловив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. За його словами, міська влада, бізнес і громадськість мають спільну мету – зберегти Житній ринок. Мондриївський додав, що зараз є різні думки та ідеї, як це зробити, однак втілювати їх потрібно в колаборації з бізнесом та активною громадськістю.

Зі свого боку ми врахуємо всі попередні помилки з операційною системою ринку, щоб дати Житньому нове життя. Він справді може стати таким, яким ми його уявляємо. Всі разом – ми це зробимо,

– підсумував заступник голови КМДА.

Як може виглядати оновлений Житній ринок / Фото: пресслужба Inzhur

Зазначається, що інтер'єр нового Житнього – це поєднання сучасного оздоблення з атмосферою крафту. Освітлення також стало важливим елементом проєкту – там на стелю транслюватимуть тематичні відеопроєкції під кожен захід або подію.

За розрахунками, після реконструкції Житній відвідуватимуть 5 – 10 тисяч людей щодня.