Возрождение "Народного Руха Украины" блокируется намеренно, – СМИ

Глава "Народного Руха Украины", народный депутат Виктор Кривенко оказался на 146 позиции в списке санкций Российской Федерации.

Благодаря этому сообщению о списке санкций, избиратели вспомнили, что Движение вообще еще существует, поскольку замена предыдущего руководителя Василия Куйбиды на новых, более молодых лидеров не дала нового дыхания настолько значимой когда-украинской политсиле, сообщает "Цензор".

Виктор Кривенко был избран руководителем "Народного Руха" в мае 2017 года, одним из его заместителей стал Павел Кишкарь. На основе сторонников Движения планировалось формирование новой партии правого и правоцентристского фланга. Однако, сейчас руководство Движения делает все возможное, чтобы зарубить на корню попытки возродить и расширить партию, блокируется любая инициатива на местах, не развиваются новые лидеры. Причина таких действий – в лояльности нового руководителя партии действующей власти, считает писатель Александр Горобец, один из сторонников возрождения Движения.

Эксперт утверждает, что назначение Кривенко председателем НРУ лоббировалось с "Банковой". Его задача – помешать развитию Движения, который после объединения с другими демократическими силами мог бы получить серьезную электоральную поддержку, а значит – стать конкурентным на следующих парламентских выборах и пройти в парламент девятого созыва.

Удивителен сам факт избрания Виктора Кривенко главой "Народного Руха Украины", поскольку его трудовая биография и связи далеки от патриотических идеалов, считают журналисты.

Начинал карьеру Кривенко на руководящих должностях ГП "ПО машиностроительный завод им. Макарова" (более известного как "Южмаш"). Далее занимал пост заместителя Генерального директора Национального космического агентства Украины (гендиректором был покойный Александр Зинченко, соратник Юлии Тимошенко).

С 2011 до 2012 года Кривенко работал советником генерального директора государственной компании "Укрспецэкспорт". Его шефом был Дмитрий Саламатин – уроженец России, народный депутат от Партии Регионов, который был в 2012 году Министром обороны Украины и советником президента Януковича. Янукович сбежал в Россию в 2013 году, и по версии украинского следствия, поскольку имел связи с высшими военными чиновниками Российской Федерации и сотрудничал с российскими спецслужбами.

Удалось Кривенко поработать и советником Сергея Громова, который после Саламатина стал гендиректором Государственного концерна "Укроборонпром" в 2012 году. Сергея Громова называют главным виновником срыва одного из крупнейших в украинской истории контрактов на поставку в Ирак БТР-4 и военных транспортных самолетов Ан-32. Он же инициировал ликвидацию дочерней структуры "Укрспецэкспорта", которая заключала и исполняла иракский договор. После срыва договоренностей, освободившуюся нишу на рынке вооружений, смогли занять российские оборонные предприятия.

В 2013-2014 годах Виктор Кривенко работал советником по вопросам развития индустриальных парков, на общественных началах у вице-премьера министра Украины, регионала Александра Вилкула. А во время Майдана, в феврале 2014 года – возглавил проект "Индустриальные парки Украины", куратором которого был Владислав Каськив, который сбежал из Украины.

Непонятно, каким образом после такой трудовой биографии Виктор Кривенко смог возглавить "Народный Рух Украины" – партии с яркой историей борьбы как с СССР, так и с имперскими аппетитами Российской Федерации, удивляются журналисты издания "Реалист".

"Дробление демократических сил в Украине выгодно РФ. Кремлю не нужны новые лидеры, способные на радикальные действия. Ведь в условиях гибридной войны легче прогнозировать поведение старой номенклатуры, с которым всегда можно договориться", – считают в издании.

Виктор Кривенко прошел в парламент по спискам фракции "Самопомич". 31 августа 2015 года было исключено из фракции за нарушения. 31 марта 2016 присоединился к фракции "Блок Петра Порошенко". По состоянию на сегодня Кривенко позиционирует себя как внефракционный.