За сутки россияне нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых – по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области. Также оккупанты 15 раз били из авиации и 30 раз обстреливали из реактивных систем залпового огня.
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В Генштабе ВСУ предупредили, что опасность авиационных и ракетных ударов кафиров есть на всей территории Украины.
Угрозы наступления с Севера нет
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника пока нет. Однако в Беларуси продолжаются совместные учения воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси.
Однако оккупанты продолжают обстреливать Черниговщину и Сумщину. В частности, они ударили из артиллерии по районам населенных пунктов:
- Бучков Черниговской области;
- Поповки – Сумской;
- Алисовки, Стрелочной, Зеленой, Терновой, Старицы, Огурцового, Волчанская, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинская, Двухлетняя и Купянская в Харьковской области.
Десятки раненых мобилизованных в Луганской области
Захватчики имеют безумные потери в живой силе. В Новосветловке в Луганской области, в местной больнице находятся более 200 раненых. Это недавно мобилизованные жители временно оккупированных территорий Луганской области.
Украинская авиация нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Ракетники и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и боеприпасов оккупантов.
Обстрелы на линии фронта
- На Купянском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.
- На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площадки, Невского, Червонопоповки, Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области.
- На Бахмутском направлении под огонь попали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Железное и Веселое Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по районам населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Малиновка на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское на Запорожье.
- На Херсонском направлении оккупанты обстреляли Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.