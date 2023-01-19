За сутки россияне нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых – по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области. Также оккупанты 15 раз били из авиации и 30 раз обстреливали из реактивных систем залпового огня.

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В Генштабе ВСУ предупредили, что опасность авиационных и ракетных ударов кафиров есть на всей территории Украины.

Угрозы наступления с Севера нет

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника пока нет. Однако в Беларуси продолжаются совместные учения воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси.

Однако оккупанты продолжают обстреливать Черниговщину и Сумщину. В частности, они ударили из артиллерии по районам населенных пунктов:

Бучков Черниговской области;

Поповки – Сумской;

Алисовки, Стрелочной, Зеленой, Терновой, Старицы, Огурцового, Волчанская, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинская, Двухлетняя и Купянская в Харьковской области.

Десятки раненых мобилизованных в Луганской области

Захватчики имеют безумные потери в живой силе. В Новосветловке в Луганской области, в местной больнице находятся более 200 раненых. Это недавно мобилизованные жители временно оккупированных территорий Луганской области.

Украинская авиация нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Ракетники и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и боеприпасов оккупантов.

Обстрелы на линии фронта