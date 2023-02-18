Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Хмельницкого и по населенному пункту Украинской Донецкой области. К сожалению, были жертвы среди гражданских и повреждения домов.

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В течение дня захватчики нанесли 4 авиационных удара и более 30 раз изготавливали из реактивных систем залпового огня. В Генштабе предупредили, что угроза дальнейших ударов остается высокой по всей территории Украины.

От планов оккупанты не отказались

Несмотря на безумные потери, враг не отказывается от своих захватнических планов. Основные силы бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника нет. Россияне обстреляли 20 населённых пунктов. Среди них - Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области.

Обстрелы по линии фронта

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой.

противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой. На Бахмутском направлении обстрелы подверглись более 18 районам населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

обстрелы подверглись более 18 районам населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье – Запорожская.

огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье – Запорожская. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Громадное и Берегово Херсонской области.

Оккупанты обстреливают подконтрольные им территории

Чтобы дискредитировать ВСУ, в оккупированной Херсонской области захватчики по артиллерии обстреливают территории. В частности, готовят по медицинским учреждениям, жилым домам и учебным заведениям.