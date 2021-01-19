Приобретение Украиной природного газа у российских поставщиков является неприемлемым и грозит стране возобновлением зависимости от страны-агрессора.

Об этом политик Арсений Яценюк​ заявил в эфире программы​ "Сьогодні. Підсумки" з Олегом Панютою​ на телеканале "Україна".

"Прочитал, что они готовятся возобновить поставки российского газа в Украину. Это та схема, от которой мы избавились, когда пять лет назад начали получать газ из Европы и наращивать добычу газа внутри страны. И теперь они снова хотят вернуть зависимость от России, посадить страну на газовую и электрическую "иглу". Это – электрический и газовый стул. И газовые камеры России, которые она придумала для Украины", – отметил Арсений Яценюк.

Как ранее сообщалось, вр.и.о. министра энергетики​ Юрий Витренко заявил, что Украине выгодно​ ​ разблокирование экспорта газа от российских независимых добывающих компаний.