Придбання Україною природного газу у російських постачальників є неприйнятним і загрожує країні відновленням залежності від країни-агресора.

Про це політик Арсеній Яценюк заявив в ефірі програми "Сьогодні. Підсумки" з Олегом Панютою на телеканалі "Україна".

"Прочитав, що вони готуються відновити поставки російського газу в Україну. Це та схема, від якої ми позбулися, коли п'ять років тому почали отримувати газ з Європи і нарощувати видобуток газу всередині країни. І тепер вони знову хочуть повернути залежність від Росії, посадити країну на газову та електричну "голки". Це – електричний і газовий стілець. І газові камери Росії, які вона придумала для України", – зазначив Арсеній Яценюк.

Як раніше повідомлялося, т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україні вигідно розблокування експорту газу від російських незалежних видобувних компаній.