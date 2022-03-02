Гончаренко поделился видео, как российские военные, которые погибли, напав на Украину, возвращаются в Россию.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

По информации ВСУ, на территории Украины за 7 дней войны погибли свыше 7 тысяч российских оккупантов. Некоторые из них возвращаются в Россию, некоторых сами россияне сжигают на территории Украины в мобильных крематориях.

Видео первых гробов в России:

Полный текст сообщения:

Первые гробы пошли в Россию.

Обратите внимание, как обреченно воспринимают смерть своих соотечественников россияне. Просто отправили людей на бессмысленную войну убивать и умирать, и теперь грустно вздыхают. Какая же конченая страна…

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