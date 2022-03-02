Гончаренко поделился видео, как российские военные, которые погибли, напав на Украину, возвращаются в Россию.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
По информации ВСУ, на территории Украины за 7 дней войны погибли свыше 7 тысяч российских оккупантов. Некоторые из них возвращаются в Россию, некоторых сами россияне сжигают на территории Украины в мобильных крематориях.
Видео первых гробов в России:
Полный текст сообщения:
Первые гробы пошли в Россию.
Обратите внимание, как обреченно воспринимают смерть своих соотечественников россияне. Просто отправили людей на бессмысленную войну убивать и умирать, и теперь грустно вздыхают. Какая же конченая страна…
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!