Гончаренко поділився відео, як російські військові, які загибли, нападаючи на Україну, повертаються до Росії.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

За інформацією ЗСУ, на території України за 7 днів війни загинуло понад 7 тисяч російських окупантів. Дехто з них повертається в Росію, декого самі росіяни спалюють на території України у мобільних крематоріях.

Відео перших трун у Росії:

Повний текст повідомлення:

Перші труни пішли до Росії.

Зверніть увагу, як приречено сприймають смерті своїх співвітчизників росіяни. Просто відправили людей на безглузду війну вбивати та вмирати, і тепер сумно зітхають. Яка ж кінчена країна…

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