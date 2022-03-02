Гончаренко поділився відео, як російські військові, які загибли, нападаючи на Україну, повертаються до Росії.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
За інформацією ЗСУ, на території України за 7 днів війни загинуло понад 7 тисяч російських окупантів. Дехто з них повертається в Росію, декого самі росіяни спалюють на території України у мобільних крематоріях.
Відео перших трун у Росії:
Повний текст повідомлення:
Перші труни пішли до Росії.
Зверніть увагу, як приречено сприймають смерті своїх співвітчизників росіяни. Просто відправили людей на безглузду війну вбивати та вмирати, і тепер сумно зітхають. Яка ж кінчена країна…
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