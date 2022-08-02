Он объяснил, что если боевые действия продолжатся до зимы, то возвращать территорию будет все труднее и труднее.

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Украина планирует освободить 100% оккупированных территорий на Юге

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина будет принимать все возможные меры, чтобы выйти к зиме из "тупика". Сейчас украинские войска ужесточают контратаки на юге. Их цель – отвоевать 100% территории, которую захватили россияне.

В этой войне мы никогда не пойдем на уступки нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета,

– сказал он.

Также Ермак призвал США и западных союзников ввести дополнительные санкции против россии, поскольку кремль продолжает использовать экспорт энергоносителей как рычаг для снятия санкций.

"Важно не дать россиянам затащить нас с войной в зиму"

Ранее президент Владимир Зеленский сказал конгрессменам, что следующие 3-6 недель для Украины станут решающими. Поскольку после этого бороться за победу будет значительно труднее. Особенно это касается Юга страны. Поэтому Украина пытается максимально усилить поставки оружия от западных партнеров.

Накануне Андрей Ермак тоже говорил, что "важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму". По его словам, сейчас украинские власти делают все для того, чтобы освободить наши территории как можно скорее.

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