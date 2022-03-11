Атомные блоки и блоки угольной теплогенерации работают и обеспечивают достаточное количество электроэнергии. Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКП Андрей Герус.

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Плана "Б" нет, – Герус

"У нас теперь один план "А", никакого плана "Б" нет – синхронизироваться, объединиться с европейской энергетической системой. Возвращаться к России и Беларуси не будем, потому что с ними не хотим иметь никаких дел", – заявил Андрей Герус.

Сейчас в Украине достаточно запасов энергоресурсов. Герус объяснил, что речь идет об угле, топливе для атомных электростанций.

У всех электроэнергия есть, за исключением тех регионов, где российские оккупанты обстрелами, взрывами, ракетными ударами повредили линии электропередач или подстанции,

– сказал председатель Комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКП.

Где в Украине проблемы с сетями

Он добавил, что в соответствующей ситуации говорится о проблемах сетей, а не о наличии электроэнергии. По словам Геруса, проблемы с сетями есть в таких городах как:

Славутич;

Чернигов;

Мариуполь;

Харьков.

Оккупанты обстреливают объекты критической инфраструктуры и вредят линии электропередач. В то же время сама электроэнергия в Украине генерируется в достаточном количестве и ею обеспечены все, кто живет не в горячих точках.

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