Атомні блоки та блоки вугільної теплогенерації працюють і забезпечують достатню кількість електроенергії. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

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Плану "Б" нема, – Герус

"Ми тепер маємо один план "А", ніякого плану "Б" нема – синхронізуватися, об'єднатися з європейською енергетичною системою. Повертатися до Росії та Білорусі не будемо, тому що з ними не хочемо мати ніяких справ", – заявив Андрій Герус.

Наразі в Україні є достатні запаси енергоресурсів. Герус пояснив, що мовиться про вугілля, паливо для атомних електростанцій.

У всіх електроенергія є, за винятком тих регіонів, де російські окупанти обстрілами, вибухами, ракетними ударами пошкодили лінії електропередач або підстанції,

– сказав голова Комітету Ради з питань енергетики та ЖКП.

Де в Україні проблеми з мережами

Він додав, що у відповідній ситуації мовиться про проблеми мереж, а не наявності електроенергії. За словами Геруса, проблеми з мережами є у таких містах як:

Славутич;

Чернігів;

Маріуполь;

Харків.

Окупанти обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури та шкодять лінії електропередач. Водночас сама електроенергія в Україні генерується у достатній кількості і нею забезпечені всі, хто живе не в гарячих точках.

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