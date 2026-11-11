Обмен военнопленными: эксперт объяснил, почему Россия не соглашается вернуть всех

Вопрос о возвращении украинских защитников из плена и циничную тактику Кремля проанализировал в эфире 24 Канала политолог Петр Олещук.

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Попытки договориться об обмене пленными

Российская сторона систематически блокирует освобождение украинцев по принципу "всех на всех", пытаясь выторговать для себя односторонние уступки. Даже когда в публичном пространстве поднимается вопрос о проведении большого обмена пленными, Москва отказывается забирать всех своих военных и продолжает удерживать украинских граждан.

Каждый раз, когда мы пытаемся договориться об обмене "всех на всех", нам отвечают: нет, "всех на всех" мы не можем– отметил политолог.

Захватчики используют пленных как инструмент психологического и геополитического шантажа, искусственно сдерживая переговорный процесс.

Почему Кремль блокирует формат "всех на всех"?

Украина продолжает настаивать на возвращении всех удерживаемых граждан, однако враг систематически отвергает эту инициативу. Российская сторона сознательно ограничивает количество людей в списках и не проявляет интереса к собственным бойцам.

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Каждый раз, когда мы пытаемся договориться об обмене "всех на всех", нам отвечают, а ни: "всех на всех мы не можем. 10, 20, 30, ну, может, 100 вам отдадим в обмен на 100, чтобы вы вернули наших"– отмечает эксперт.

Москва продолжает удерживать украинских защитников в заложниках и фактически использует их в качестве рабской силы. Несмотря на это, гуманитарные переговоры не прекращаются, и источники сообщают, что возможен " обмен пленными в ближайшее время " при содействии партнеров.

Что известно об обмене пленными?

Процесс освобождения украинских воинов остается одним из самых сложных направлений переговоров. Несмотря на регулярный саботаж со стороны Кремля, появлялась информация о том, что Украина и Россия договорились о масштабном обмене защитников.

Напомним, что благодаря постоянной работе координационных штабов ранее успешно состоялся обмен пленными 23 октября, когда удалось освободить из плена очередную группу украинцев.