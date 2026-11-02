"Тела доставят в Украину": Киев договорился о возвращении тел погибших из Олешек

Украина договорилась о возвращении тел погибших из Олешек, – Лубинец / Иллюстративное фото со страницы "Мадяра"
Украина согласовала с Россией возвращение тел военных и гражданских лиц, которые удалось забрать в ходе гуманитарной миссии в Олешках. Домой доставят всех погибших, чьи родственники в настоящее время проживают на подконтрольной территории.
Подробности сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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Что известно о договоренности?
Во время режима тишины удалось забрать тела умерших непосредственно из морга больницы в Олешках, а также с прилегающих территорий.
Для транспортировки погибших стороны задействуют налаженный коридор репатриации. По словам чиновника, передача будет происходить по уже проверенному алгоритму, с помощью которого страна регулярно возвращает своих павших защитников и защитниц.
Сейчас у нас есть договоренности с российской стороной о том, что все тела, чьи родные проживают в Украине, будут доставлены в Украину
Возвращение состоится по проверенному маршруту
Омбудсмен уточнил, что среди эвакуированных тел есть как военные, так и гражданские жители временно оккупированных Олешек. В настоящее время продолжается согласование списков погибших, чьи родные ждут захоронения на подконтрольной территории Украины.
Вывоз стал возможен благодаря режиму прекращения огня, действовавшему в зоне гуманитарной миссии. В это время специалисты смогли беспрепятственно обследовать территорию населенного пункта и провести необходимые мероприятия по репатриации.
Гуманитарная операция в оккупированном городе
Как уже сообщалось на нашем сайте, перемирие в районе Олешек продолжалось почти шесть суток, что позволило провести эвакуационные мероприятия и разминирование дорог – гуманитарная миссия в Олешках завершилась.
Также ранее мы сообщали, что механизм, действовавший во время операции в Херсонской области, украинская сторона рассматривает как модель для применения в других временно оккупированных населенных пунктах с аналогичной гуманитарной ситуацией.
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