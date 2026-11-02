"Тіла доставлять в Україну": Київ домовився про повернення загиблих з Олешок

Подробиці повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

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Що відомо про домовленість?

Під час режиму тиші вдалося забрати тіла померлих безпосередньо з моргу лікарні в Олешках, а також із прилеглих територій.

Для транспортування загиблих сторони задіють налагоджений коридор репатріації. За словами посадовця, передача відбуватиметься за вже перевіреним алгоритмом, яким країна регулярно повертає своїх полеглих захисників і захисниць.

Зараз у нас є домовленості з російською стороною, що всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, будуть доставлені до України– заявив Лубінець.

Повернення відбудеться за перевіреним маршрутом

Омбудсман уточнив, що серед евакуйованих тіл є як військові, так і цивільні жителі тимчасово окупованих Олешок. Наразі триває узгодження списків загиблих, чиї рідні чекають на поховання на підконтрольній території України.

Вивезення стало можливим завдяки режиму припинення вогню, який діяв у зоні гуманітарної місії. У цей час фахівці змогли безперешкодно обстежити територію населеного пункту й провести необхідні заходи з репатріації.

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Гуманітарна операція в окупованому місті

Як уже повідомлялося на нашому сайті, перемир'я в районі Олешок тривало майже шість діб, що дало змогу провести евакуаційні заходи та розмінування доріг – гуманітарна місія в Олешках завершилася.

Також раніше ми розповідали, що механізм, який діяв під час операції на Херсонщині, українська сторона розглядає як модель для застосування в інших тимчасово окупованих населених пунктах зі схожою гуманітарною ситуацією.