"Тіла доставлять в Україну": Київ домовився про повернення загиблих з Олешок

Україна домовилася про повернення тіл загиблих з Олешок, - Лубінець / Ілюстративне фото зі сторінки "Мадяра"
Україна погодила з Росією повернення тіл військових і цивільних, які вдалося забрати під час гуманітарної місії в Олешках. Додому доставлять усіх загиблих, чиї родичі наразі проживають на підконтрольній території.
Подробиці повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
популярні відео
Що відомо про домовленість?
Під час режиму тиші вдалося забрати тіла померлих безпосередньо з моргу лікарні в Олешках, а також із прилеглих територій.
Для транспортування загиблих сторони задіють налагоджений коридор репатріації. За словами посадовця, передача відбуватиметься за вже перевіреним алгоритмом, яким країна регулярно повертає своїх полеглих захисників і захисниць.
Зараз у нас є домовленості з російською стороною, що всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, будуть доставлені до України
Повернення відбудеться за перевіреним маршрутом
Омбудсман уточнив, що серед евакуйованих тіл є як військові, так і цивільні жителі тимчасово окупованих Олешок. Наразі триває узгодження списків загиблих, чиї рідні чекають на поховання на підконтрольній території України.
Вивезення стало можливим завдяки режиму припинення вогню, який діяв у зоні гуманітарної місії. У цей час фахівці змогли безперешкодно обстежити територію населеного пункту й провести необхідні заходи з репатріації.
Гуманітарна операція в окупованому місті
Як уже повідомлялося на нашому сайті, перемир'я в районі Олешок тривало майже шість діб, що дало змогу провести евакуаційні заходи та розмінування доріг – гуманітарна місія в Олешках завершилася.
Також раніше ми розповідали, що механізм, який діяв під час операції на Херсонщині, українська сторона розглядає як модель для застосування в інших тимчасово окупованих населених пунктах зі схожою гуманітарною ситуацією.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі