Об этом 24 Каналу сообщил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

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Новый миграционный план ЕС

Во время саммита ЕС президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит государствам-членам новый миграционный план. В своем плане она размышляет о дальнейшей судьбе 4,5 миллиона украинцев, которые сейчас пребівают на территории ЕС.

По словам собеседника, сейчас "на столе" находится временная защита, действие которой было продлено до марта 2026 года.

"Во многих странах-членах ЕС идут дебаты относительно поддержки, в частности жилищной, украинцев, которые живут в странах более 3 лет, и на каком уровне эту поддержку мы можем предоставлять", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

К слову, 17 октября в Европейском Совете Владимир Зеленский презентует свой План победы. В целом он содержит пять пунктов. Несколько из них имеют секретные приложения, которые отдельно представили партнерам.