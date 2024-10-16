Про це 24 Каналу повідомив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

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Новий міграційний план ЄС

Під час саміту ЄС президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить державам-членам новий міграційний план. У своєму плані вона розмірковує про подальшу долю 4,5 мільйона українців, які наразі перебувають на території ЄС.

За словами співрозмовника, наразі "на столі" знаходиться тимчасовий захист, дія якого була продовжена до березня 2026 року.

"У багатьох країнах-членах ЄС точаться дебати щодо підтримки, зокрема житлової, для українців, які живуть в країнах понад 3 роки, і на якому рівні цю підтримку ми можемо надавати", – сказав високопоставлений дипломат ЄС.

До слова, 17 жовтня в Європейській раді Володимир Зеленський презентує свій План перемоги. Загалом він містить п'ять пунктів. Кілька з них мають таємні додатки, які окремо презентували партнерам.