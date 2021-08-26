Многие украинских заробитчане рассказывают о своей работе за рубежом как о тяжелом труде, отсутствии социальных гарантий и минимальных мер по охране труда.

Особенно это касается тех, кто занят на сезонных сельхозработах, говорят эксперты. А "заманивают" мигрантов работодатели обещаниями о дешевом жилье и питании.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью и без гарантий, что с ними должным образом рассчитаются.

Более того, бывают случаи, когда мы сталкиваемся с элементами трудового рабства, когда людей эксплуатируют изнурительно, причем не рассчитываются с ними должным образом,

– добавил он.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что сегодня мир становится более прагматичным, а конкуренция за людей будет в дальнейшем только расти.

Выиграет ли Украина в этой конкурентной борьбе – зависит только от нашей власти. Нужно менять страну – не только в лозунгах, когда нам предлагают политики перед выборами. А менять таким образом, чтобы люди чувствовали в первую очередь не своими ушами, а своими карманами,

– отметил Василий Воскобойник.

Если заробитчане вернутся в Украину, то это позволит обеспечить рост экономики на уровне 5-7%, о котором говорят чиновники. Именно поэтому, по мнению экспертов, государство должно более активно стимулировать соотечественников возвращаться из-за границы и работать на свою страну.