Багато українських заробітчан розповідають про свою роботу за кордоном як про важку працю, відсутність соціальних гарантій та мінімальні заходи з охорони праці.

Особливо це стосується тих, хто зайнятий на сезонних сільгоспроботах, кажуть експерти. А "заманюють" мігрантів роботодавці обіцянками про дешеве житло та харчування.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що більшість працівників працюють без належного оформлення. Тобто без належного захисту, без страхування ризиків, пов’язаних із трудовою діяльністю та без гарантій, що з ними належним чином розрахуються.

Більше того, бувають випадки, коли ми стикаємось з елементами трудового рабства, коли людей експлуатують нищівно, при чому не розраховуються з ними належним чином,

– додав він.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів, що сьогодні світ стає більш прагматичним, а конкуренція за людей буде надалі лише зростати.

Чи виграє Україна в цій конкурентній боротьбі – залежить тільки від нашої влади. Потрібно змінювати країну – не тільки в гаслах, коли нам пропонують політики перед виборами. А змінювати таким чином, щоб люди відчували в першу чергу не своїми вухами, а своїми кишенями,

– наголосив Василь Воскобойник.

Якщо заробітчани повернуться в Україну, то це дозволить забезпечити зростання економіки на рівні 5-7%, про яке говорять урядовці. Саме тому, на думку експертів, держава має більш активно стимулювати співвітчизників повертатися з-за кордону і працювати на свою країну.