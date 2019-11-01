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      Возвращение Донбасса благодаря русскоязычному телеканалу: сколько украинцев верит в это

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      42% украинцев верят Донбасс можно вернуть с помощью ТВ
      42% украинцев верят Донбасс можно вернуть с помощью ТВ / Иллюстративное фото

      Почти 42% украинцев верит в то, что интеграция Донбасса возможна в случае создания русскоязычного телеканала, который будут транслировать на оккупированных территориях. В то же время, большинство граждан убеждены: Донбасс имеет больше культурных ценностей с Украиной, чем с Россией.

      Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели социологи из КМИС, передает Интерфакс.

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      Так, с тем, что создание телевизионного русскоязычного канала будет способствовать интеграции неподконтрольных Украине территорий, полностью согласны 25,4% опрошенных. Еще 16,5% частично согласны с этим утверждением.

      В свою очередь, частично не согласны с таким мнением 8,8% респондентов, а еще 16% украинцев полностью не согласны с этим утверждением.

      Ответить на этот вопрос не смогли 19,3% опрошенных.

      В то же время, большинство украинцев, а это – 46%, считают, что культурный продукт и СМИ на Донбассе должны транслировать украиноязычный контент. Не согласились с этим 33,2% опрошенных.

      Кроме того, 61,4% респондентов считают, что Донбасс имеет больше культурного и исторического наследия с Украиной, чем с Россией. С этим согласны 14,6% украинцев, еще 13,6% ответили, что и да, и нет, а 10,4% затруднились ответить.

      Внимание! Еще в июле в Офисе Президента прозвучала идея о создании русскоязычного телеканала, с помощью которого Украина может вести информационную борьбу с Россией на оккупированных территориях. Идею тогда озвучил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

      Что известно об этой идее?

      • С помощью такого телеканала Украина планирует "бороться за умы" украинцев на оккупированных территориях Востока и Крыма, а также за ум жителей России;
      • У Зеленского разрабатывают вариант украинского русскоязычного канала, который сможет покрывать русскоязычное население во всем мире;
      • В Офисе Президента хотят, чтобы это был государственный канал.
      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Социологическое исследование Реинтеграция Донбасса
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