Повернення Донбасу завдяки російськомовному телеканалу: скільки українців вірить у це

Майже 42% українців вірить у те, що інтеграція Донбасу можлива в разі створення російськомовного телеканалу, який транслюватимуть на окупованих територіях. Водночас, більшість громадян переконані: Донбас має більше культурних цінностей з Україною, аніж з Росією.

Про це свідчать дані дослідження, яке провели соціологи з КМІС, передає Інтерфакс.

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Так, з тим, що створення телевізійного російськомовного каналу буде сприяти інтеграції непідконтрольних Україні територій, цілком погоджуються 25,4% опитаних. Ще 16,5% частково згідні з цим твердженням.

Своєю чергою, частково не згідні з такою думкою 8,8% респондентів, а ще 16% українців повністю не погоджуються з цим твердженням.

Відповісти на це запитання не змогли 19,3% опитаних.

Водночас, більшість українців, а це – 46% , вважають, що культурний продукт і ЗМІ на Донбасі повинні транслювати україномовний контент. Не погодились з цим 33,2% опитаних.

Крім того, 61,4% респондентів вважають, що Донбас має більше культурної та історичної спадщини з Україною, ніж з Росією. З цим не згідні 14,6% українців, ще 13,6% відповіли, що і так, і ні, а 10,4% не змогли відповісти.

Увага! Ще у липні в Офісі Президента прозвучала ідея про створення російськомовного телеканалу, за допомогою якого Україна може вести інформаційну боротьбу з Росією на окупованих територіях. Ідею тоді озвучив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Що відомо про цю ідею?