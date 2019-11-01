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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Повернення Донбасу завдяки російськомовному телеканалу: скільки українців вірить у це

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      42% українців вірять: Донбас можна повернути за допомогою ТБ
      42% українців вірять: Донбас можна повернути за допомогою ТБ / Ілюстративне фото

      Майже 42% українців вірить у те, що інтеграція Донбасу можлива в разі створення російськомовного телеканалу, який транслюватимуть на окупованих територіях. Водночас, більшість громадян переконані: Донбас має більше культурних цінностей з Україною, аніж з Росією.

      Про це свідчать дані дослідження, яке провели соціологи з КМІС, передає Інтерфакс.

      Актуально: Команда Зеленського хоче створити російськомовний канал: де транслюватиме

      Так, з тим, що створення телевізійного російськомовного каналу буде сприяти інтеграції непідконтрольних Україні територій, цілком погоджуються 25,4% опитаних. Ще 16,5% частково згідні з цим твердженням.

      Своєю чергою, частково не згідні з такою думкою 8,8% респондентів, а ще 16% українців повністю не погоджуються з цим твердженням.

      Відповісти на це запитання не змогли 19,3% опитаних.

      Водночас, більшість українців, а це – 46% , вважають, що культурний продукт і ЗМІ на Донбасі повинні транслювати україномовний контент. Не погодились з цим 33,2% опитаних.

      Крім того, 61,4% респондентів вважають, що Донбас має більше культурної та історичної спадщини з Україною, ніж з Росією. З цим не згідні 14,6% українців, ще 13,6% відповіли, що і так, і ні, а 10,4% не змогли відповісти.

      Увага! Ще у липні в Офісі Президента прозвучала ідея про створення російськомовного телеканалу, за допомогою якого Україна може вести інформаційну боротьбу з Росією на окупованих територіях. Ідею тоді озвучив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

      Що відомо про цю ідею?

      • За допомогою такого телеканалу Україна планує "боротися за уми" українців на окупованих територіях Сходу і Криму, а також за розум жителів Росії;
      • У Зеленського розробляють варіант українського російськомовного каналу, який зможе покривати російськомовне населення у всьому світі;
      • Офісі Президента хочуть, аби це був державний канал.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Реінтеграція Донбасу Соціологічне дослідження
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