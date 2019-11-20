Возвращение Донбасса продлится годами – Климкин

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина должна быть готова к любому варианту возвращения оккупированных территорий. Однако не должно соглашаться на условия России.

Такое мнение он озвучил в интервью 24 каналу и сказал: "Это (возвращение Донбасса, – 24 канал) будет очень сложным, переходный процесс, который будет длиться годами".

Обратите внимание! Читайте первую и вторую часть интервью 24 каналу с Павлом Климкиным

"Мы должны вернуть Донбасс. Мы не можем это сделать на российских условиях, поскольку это разрушит Украину. Это должны быть компромиссные условия. Например, сохранение опосредованного контроля РФ над Донбассом, вывод войск РФ, международный контроль над границей, разоружение, безопасность. Без этого ничего не будет. Мы должны применить все дипломатические способы. Все и сейчас, и завтра", – пояснил Климкин.

На вопрос журналиста, видит ли он военный способ возвращения Донбасса, Климкин ответил: "в сегодняшних условиях – нет. Но в общем – да. Сейчас это невозможно, мы все прекрасно понимаем это. Я считаю, что для возвращения наших территорий – все средства открыты".

По его словам, мы не должны декларировать военный потенциал, потому что это приведет не только к потере международной поддержки. А Россия это использует.

Я считаю, что мы в любое время морально должны быть готовы к освобождению наших территорий. И мы должны это сказать РФ. Мы должны исчерпать все, что можно. Даже в очень сложных условиях. Идти на компромиссы, но не на российские условия. Мы, как украинцы, не можем исключить все возможные варианты освобождения наших территорий. И это должно быть очень четко морально, в сердце, в уме,

– добавил эксминистр.

К слову, в конце октября началось разведение войск на Донбассе. Оно уже произошло в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Владимир Зеленский считает, это является шагом к прекращению боевых действий и возможностью для встречи лидеров нормандской четверки.

Смотрите третью часть интервью с Павлом Климкиным: