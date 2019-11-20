17:20
20 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Найкращі друзі Путіна. Кадиров проти BBC
      Вєсті Кремля
      21:39, 19 листопада
      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
      Вєсті.UA
      19:30, 19 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Повернення Донбасу триватиме роками, – Клімкін

      966 Читать новость на русском
      Павло Клімкін / 24 канал

      Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна має бути готовою до будь-якого варіанту повернення окупованих територій. Однак не має погоджуватись на умови Росії.

      Таку думку він озвучив в інтерв'ю 24 каналу та сказав: "Це (повернення Донбасу, – 24 канал) буде дуже складний, перехідний процес, що триватиме роками".

      Зверніть увагу! Читайте першу та другу частину інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним

      "Ми маємо повернути Донбас. Ми не можемо це зробити на російських умовах, оскільки це зруйнує Україну. Це повинні бути компромісні умови. Наприклад, збереження опосередкованого контролю РФ над Донбасом, виведення військ РФ, міжнародний контроль над кордоном, роззброєння, безпека. Без цього нічого не буде. Ми маємо застосувати всі дипломатичні способи. Всі і зараз, і завтра", – пояснив Клімкін.

      На запитання журналіста, чи бачить він військовий спосіб повернення Донбасу, Клімкін відповів: "За сьогоднішніх умов – ні. Але загалом – так. Наразі це неможливо, ми всі чудово розуміємо це. Я вважаю, що для повернення наших територій – всі засоби відкриті".

      За його словами, ми не маємо декларувати військовий потенціал, бо це призведе не лише до втрати міжнародної підтримки. А Росія це використає.

      Я вважаю, що ми у будь-який час морально маємо бути готові до звільнення наших територій. І ми маємо це сказати РФ. Ми повинні вичерпати все, що можна. Навіть у дуже складних умовах. Йти на компроміси, але не на російські умови. Ми, як українці, не можемо виключити всі можливі варіанти звільнення наших територій. І це має бути дуже чітко морально, у серці, у розумі,
      – додав ексміністр.

      До слова, наприкінці жовтня розпочалось розведення військ на Донбасі. Воно вже відбулось у районі Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Володимир Зеленський вважає, це є кроком до припинення бойових дій і можливістю для зустрічі лідерів нормандської четвірки.

      Дивіться третю частину інтерв'ю з Павлом Клімкіним:

       

      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
      сьогодні
      44597
      Автор: Юлія Гілей, Віталій Дейнега
      Теги: Новини України Верховна Рада Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?
      сьогодні , 17:00 Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?
      Блог Медіа 193
      Чому журналістів не пустили до кабінету міністра енергетики: інтерв'ю з Оржелем
      сьогодні , 16:00 Чому журналістів не пустили до кабінету міністра енергетики: інтерв'ю з Оржелем
      Альона Чернецька 325
      Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      19 листопада , 11:50 Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      1058
      Найбагатша людина світу Білл Гейтс: секрети успіху засновника Microsoft
      сьогодні , 15:02 Найбагатша людина світу Білл Гейтс: секрети успіху засновника Microsoft
      Марія Бондар 2887
      Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail
      сьогодні , 15:00 Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail
      Світові Медіа 1540
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук