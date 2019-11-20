Повернення Донбасу триватиме роками, – Клімкін

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна має бути готовою до будь-якого варіанту повернення окупованих територій. Однак не має погоджуватись на умови Росії.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю 24 каналу та сказав: "Це (повернення Донбасу, – 24 канал) буде дуже складний, перехідний процес, що триватиме роками".

Зверніть увагу! Читайте першу та другу частину інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним

"Ми маємо повернути Донбас. Ми не можемо це зробити на російських умовах, оскільки це зруйнує Україну. Це повинні бути компромісні умови. Наприклад, збереження опосередкованого контролю РФ над Донбасом, виведення військ РФ, міжнародний контроль над кордоном, роззброєння, безпека. Без цього нічого не буде. Ми маємо застосувати всі дипломатичні способи. Всі і зараз, і завтра", – пояснив Клімкін.

На запитання журналіста, чи бачить він військовий спосіб повернення Донбасу, Клімкін відповів: "За сьогоднішніх умов – ні. Але загалом – так. Наразі це неможливо, ми всі чудово розуміємо це. Я вважаю, що для повернення наших територій – всі засоби відкриті".

За його словами, ми не маємо декларувати військовий потенціал, бо це призведе не лише до втрати міжнародної підтримки. А Росія це використає.

Я вважаю, що ми у будь-який час морально маємо бути готові до звільнення наших територій. І ми маємо це сказати РФ. Ми повинні вичерпати все, що можна. Навіть у дуже складних умовах. Йти на компроміси, але не на російські умови. Ми, як українці, не можемо виключити всі можливі варіанти звільнення наших територій. І це має бути дуже чітко морально, у серці, у розумі,

– додав ексміністр.

До слова, наприкінці жовтня розпочалось розведення військ на Донбасі. Воно вже відбулось у районі Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Володимир Зеленський вважає, це є кроком до припинення бойових дій і можливістю для зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Дивіться третю частину інтерв'ю з Павлом Клімкіним: