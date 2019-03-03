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      Возвращение Крыма: что делать с коллаборационистами, которые останутся в Украине

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      Вопрос о возвращении Украине Крыма не сходит с телеэкранов и речей политиков уже пять лет. Однако когда это произойдет встанет другой вопрос: что делать с сотнями тысяч коллаборационистов, которые предали страну.

      С началом российской агрессии крымские татары разделились на две группы: одни ушли на фронт защищать Украину, а другие – приняли сторону оккупантов.

      Читайте также: 5 лет аннексии Крыма: с какими проблемами сталкиваются жители полуострова

      К первой группе относится Джамиль. Крымский татарин, который служит в 24 бригаде имени короля Даниила. Вся его семья осталась в оккупированном Крыму, однако он не колебался и пошел защищать Украину

      Джаміль
      Военнослужащий ВСУ Джамиль

      В украинской армии сотни таких, как Джамиль. Зато еще сотни тысяч остались жить на полуострове в оккупации.

      Мы должны четко осознавать и не относиться к жителям Крыма, как к предателям. А относиться к ним, как к гражданам Украины, которые оказались в условиях заложников,
      – отметила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

      Но невозможно отрицать тот факт, что многие жители Крыма с подъемом приняли российскую оккупацию. Были и те, которые с триколорами в руках, выходили на пророссийские митинги и участвовали в псевдореферендумах.

      Проросійський мітинг в Криму
      Пророссийский митинг в Крыму

      И здесь возникает вопрос: что делать с коллаборационистами после того, как желто-синий флаг вернется на полуостров. К слову, за пять лет Украина так и не разработала план деоккупации Крыма.

      Варианты решения проблемы

      Бывший политзаключенный Кремля Ахтем Чийгоз уверен, что, прежде всего, надо привлечь к ответственности непосредственных соратников оккупантов. В первую очередь – военнослужащих. Согласно Конституции Украины, они и так подпадают под украинское уголовное законодательство, но что делать с другими крымчанами, которые не занимали официальных должностей и не служили в армии.

      Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил, чтобы через год после деоккупации крымские татары, которые хотят остаться на территории Украины, сдадут экзамен. Он будет проверять знания украинского языка на бытовом уровне, а также истории Украины.

      Международная практика

      Подобное решение проблемы нашли в Латвии. После провозглашения независимости все те, кто приехал в страну уже во время советской оккупации, должны были избрать: быть гражданами Латвии или нет. Все желающие получить гражданство должны были сдать экзамен на знание языка и истории. Те, кто не захотел ассимилироваться – получил паспорт с надписью "не гражданин".

      Паспорт
      Паспорт "не гражданина" получили в основном россияне

      Что не может делать "не гражданин"

      1. Участвовать в выборах.

      2. Занимать некоторые государственные должности.

      Сейчас в стране 14% людей имеют паспорт "не гражданина". Все они могут претендовать на социальные права: медицину, образование и тому подобное. Также могут осуществлять безвизовый въезд в шенгенскую зону.

      Стоит отметить, что за пять лет аннексии, Украина так и не разработала план деоккупации. Также парламентарии не предоставили Крыму национальную автономию, вместо территориальной. Хотя в 2018 году для этого создали специальную комиссию.

      Читайте также: Мы должны быть готовы к возвращению Крыма в любой момент, – Чийгоз

      К слову, если бы Украина сделала это до 2014 года, то в России было бы меньше шансов для оккупации. Ведь коренным народом Крыма тогда бы считались крымские татары.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Законодательство Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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