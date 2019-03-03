Возвращение Крыма: что делать с коллаборационистами, которые останутся в Украине

Вопрос о возвращении Украине Крыма не сходит с телеэкранов и речей политиков уже пять лет. Однако когда это произойдет встанет другой вопрос: что делать с сотнями тысяч коллаборационистов, которые предали страну.

С началом российской агрессии крымские татары разделились на две группы: одни ушли на фронт защищать Украину, а другие – приняли сторону оккупантов.

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К первой группе относится Джамиль. Крымский татарин, который служит в 24 бригаде имени короля Даниила. Вся его семья осталась в оккупированном Крыму, однако он не колебался и пошел защищать Украину



Военнослужащий ВСУ Джамиль

В украинской армии сотни таких, как Джамиль. Зато еще сотни тысяч остались жить на полуострове в оккупации.

Мы должны четко осознавать и не относиться к жителям Крыма, как к предателям. А относиться к ним, как к гражданам Украины, которые оказались в условиях заложников,

– отметила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Но невозможно отрицать тот факт, что многие жители Крыма с подъемом приняли российскую оккупацию. Были и те, которые с триколорами в руках, выходили на пророссийские митинги и участвовали в псевдореферендумах.



Пророссийский митинг в Крыму

И здесь возникает вопрос: что делать с коллаборационистами после того, как желто-синий флаг вернется на полуостров. К слову, за пять лет Украина так и не разработала план деоккупации Крыма.

Варианты решения проблемы

Бывший политзаключенный Кремля Ахтем Чийгоз уверен, что, прежде всего, надо привлечь к ответственности непосредственных соратников оккупантов. В первую очередь – военнослужащих. Согласно Конституции Украины, они и так подпадают под украинское уголовное законодательство, но что делать с другими крымчанами, которые не занимали официальных должностей и не служили в армии.

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил, чтобы через год после деоккупации крымские татары, которые хотят остаться на территории Украины, сдадут экзамен. Он будет проверять знания украинского языка на бытовом уровне, а также истории Украины.

Международная практика

Подобное решение проблемы нашли в Латвии. После провозглашения независимости все те, кто приехал в страну уже во время советской оккупации, должны были избрать: быть гражданами Латвии или нет. Все желающие получить гражданство должны были сдать экзамен на знание языка и истории. Те, кто не захотел ассимилироваться – получил паспорт с надписью "не гражданин".



Паспорт "не гражданина" получили в основном россияне

Что не может делать "не гражданин"

1. Участвовать в выборах.

2. Занимать некоторые государственные должности.

Сейчас в стране 14% людей имеют паспорт "не гражданина". Все они могут претендовать на социальные права: медицину, образование и тому подобное. Также могут осуществлять безвизовый въезд в шенгенскую зону.

Стоит отметить, что за пять лет аннексии, Украина так и не разработала план деоккупации. Также парламентарии не предоставили Крыму национальную автономию, вместо территориальной. Хотя в 2018 году для этого создали специальную комиссию.

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К слову, если бы Украина сделала это до 2014 года, то в России было бы меньше шансов для оккупации. Ведь коренным народом Крыма тогда бы считались крымские татары.