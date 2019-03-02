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      5 лет аннексии Крыма: с какими проблемами сталкиваются жители полуострова

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      Пять лет назад в Крыму появились так называемые зеленые человечки. На заседании СНБО в конце решили не оказывать им сопротивления. А уже через две недели на полуострове провели незаконный референдум и Россия аннексировала Крым.

      Крымские татары, которые остались на материковой Украине, говорят, что на полуострове больше нет свободы и поддерживать связи с родными – все труднее.

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      По словам первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой, есть одна ключевая примета, которая отвечает на вопрос: что сейчас в Крыму.

      Когда люди через так называемую границу выезжают на материк Украины, все как один говорят: наконец мы свободно дышим. Однако, когда мы говорим об отношениях Украины, России, той действительности, которая в Крыму, они сразу начинают шептать,
      – рассказала первая заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

      Несмотря на притеснения, татары не прогибаются, даже – наоборот.

      "На автомобилях появилось большое количество значков с символикой крымских татар. Мой научный руководитель занимается проблемами крымскотатарского населения. Ее опубликованные работы проходят очень жесткую редактуру", – отметила жительница Симферополя Анна.

      кримькі татари крим анексія
      Задержание крымских татар

      Сначала Россия пыталась сделать из украинского Крыма витрину. Чтобы показать всему миру: здесь всего вдоволь. Однако продукты, которыми переполнены полки магазинов, дороже, чем на материковой Украине. И есть их невозможно – жалуются крымчане. Следовательно, везут продукты с материка.

      Российские пограничники задержали украинцев с колбасой, это не потому, что кто-то контрабандой занимается, а потому что там невозможно кушать,
      – подчеркнул общественный деятель Эрфан Кудусов.

      У крымчан проблемы с питьевой водой. Украина еще в 2014 году перекрыла в знак протеста против оккупации доступ к Днепровской. А сами оккупанты не смогли наладить водоснабжение. Часть источников стали непригодными в прошлом году осенью из-за химических выбросов завода "Титан".

      кримькі татари крим анексія
      "Титан", который отравляет жизнь крымчан

      Загрязнили они почву и воздух. Эхо экологического бедствия люди наблюдают до сих пор.

      Люди, которые имеют металлические предметы, вплоть до ложек, вилок покрываются ржавым налетом внутри, в кухонных ящиках. Это фактически убивается население Армянска, Красно-Перекопска и сел вблизи,
      – рассказал крымский татарин Эрфан Кудусов.

      Это сказывается на здоровье крымчан, однако качественной медицинской помощи они лишены. И хоть правду на российских и местных каналах умалчивают, с каждым годом оснований для радости у жителей аннексированного Крыма все меньше.

      Читайте также: Мир не забыл циничной лжи, – Помпео о России и оккупированном Крыме

      Зато все больше разочарованных среди тех, кто на псевдореферендуме голосовал за присоединение к России.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Крымские татары
      Источник: 24 канал
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