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      5 років анексії Криму: з якими проблемами стикаються жителі півострову

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      П'ять років тому у Криму з'явилися так звані зелені чоловічки. На засідання РНБО наприкінці вирішили не чинити їм опору. А вже за два тижні на півострові провели незаконний референдум і Росія анексувала Крим.

      Кримські татари, які залишилися на материковій Україні, кажуть, що на півострові більше немає свободи й підтримувати зв’язку з рідними - все важче.

      Читайте також: Історія кримчан, які боролися за український Крим

      За словами першої заступниці міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, є одна ключова ознака, яка відповідає на питання: що зараз в Криму.

      Коли люди через так звану межу виїздять на материк України, всі як один кажуть: нарешті ми вільно дихаємо. Проте, коли ми розмовляємо про стосунки України, Росії, ту дійсність, яка в Криму, вони одразу починають шепотіти,
      – розповіла перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

      Попри утиски, татари не прогинаються, навіть – навпаки.

      "На автомобілях з'явилася велика кількість значків з символікою кримських татар. МІй науковий керівник займається проблемами кримськотатарського населення. Її опубліковані роботи проходять дуже жорстку редактуру", – зазначила жителька Сімферополя Анна.

      кримькі татари крим анексія
      Затримання кримських татар

      Спочатку Росія намагалася зробити із українського Криму вітрину. Аби показати усьому світові: тут всього вдосталь. Проте продукти, якими переповнені полиці магазинів, дорожчі, ніж на материковій Україні. І їсти їх неможливо - скаржаться кримчани. Відтак, везуть продукти з материка.

      Російські прикордонники затримали українців з ковбасою, це не тому, що хтось контрабандою займається, а тому що там є неможливо їсти,
      – наголосив громадський діяч Ерфан Кудусов.

      Кримчани мають проблеми з питною водою. Україна ще в 2014 році перекрила в знак протесту проти окупації доступ до Дніпровської. А самі окупанти не спромоглися налагодити водопостачання. Частина джерел стали непридатними торік восени через хімічні викиди заводу "Титан".

      кримькі татари крим анексія
      "Титан", який отруює життя кримчан

      Забруднили вони ґрунт і повітря. Відлуння екологічного лиха люди спостерігають досі.

      Люди, які мають металеві предмети, аж до ложок, виделок покриваються іржавим нальотом усередині, в кухонних ящиках. Це фактично вбивається населення Армянська, Червоно-Перекопська і сіл поблизу,
      – розповів кримський татарин Ерфан Кудусов.

      Це позначається на здоров'ї кримчан, проте якісної медичної допомоги вони позбавлені. І хоч правду на російських і місцевих каналах замовчують, з кожним роком підстав для радощів у жителів анексованого Криму все менше.

      Читайте також: Світ не забув цинічної брехні, – Помпео про Росію та окупований Крим

      Натомість усе більше розчарованих серед тих, хто на псевдореферендумі голосував за приєднання до Росії.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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