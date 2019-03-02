История крымчан, которые боролись за украинский Крым

26 февраля 2014 года записано в истории Крыма как день сопротивления российской оккупации. Иногда проукраинские митинги собирали десятки тысяч крымчан, которые не хотели видеть Россию в Крыму. Так, одни крымские активисты поплатились жизнью, а другие из-за угроз выехали из полуострова.

Журналисты программы "Крым.Реалии" подготовили материал о трех крымчанах, которые были одними из главных борцов за украинский Крым – правозащитнице Александру Дворецкую, главе конгресса украинских националистов Крыма Василий Овчарук и активисте Евромайдана Андрея Щекуна.

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Отметим, что мирные протесты в защиту гражданских прав продолжались на полуострове с ноября 2013 года.

Как боролись проукраинские активисты

24 ноября 2013 года – день начала крымского Евромайдана. Хотя до него в различных городах происходили единичные митинги, в этот день активисты собрались уже официально. Активисты сообщили об этом митинге силовикам, но столкнулись с противодействием властей.

30 ноября после избиения студентов в Киеве, правозащитница Александра Дворецкая призвала активистов собраться в центре Симферополя, чтобы выразить свое возмущение этими событиями.

Правоохранители угрожали, что составят протокол за незаконное проведение митинга, а затем нас встретили в селе моих родителей люди с оскорбительными надписями в мой адрес,

– сказала Дворецкая.

Акции Евромайдана в Крыму были в основном системными, не прекращались до середины марта. Сначала против них выставлялись митинги "Партии регионов", впоследствии появились другие группы противостояния, такие как объединение "Стоп-Майдан".



На улицах развешивали фото активистов с подписью "Предатели Крыма"

По словам Александры Дворецкой, государственный аппарат привлек полностью весь свой медийный ресурс, чтобы противостоять активистам. "Я до сих пор помню, что основные активисты этого объединения входили в молодежное правительство Крыма. При том, что реквизиты счета у них были указаны от "Партии Регионов", – добавила правозащитница.

Если сначала проукраинских активистов просто пытались заглушить, то впоследствии попытки давления переросли в запугивания. В ультрасов клуба "Таврия" бросали камни на глазах полиции. Активистам жгли машины, прокалывали колеса – им откровенно угрожали.

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В феврале 2014 года появились листовки с надписью "Предатель Крыма" с обвинениями проукраинских активистов в экстремизме.

На меня нападали соседи, поэтому я боялся ночевать дома и включать свет. Эти листовки: "Предатель Крыма", "Руки по локоть в крови" развешивали по всей улице, домам,

– ответил Василий Овчарук.

В центре столицы Крыма и в транспорте начали крутить видео активистов с обвинениями.

Вместе с тем крымские активисты организовывали мобильные группы для поездок в Киев на Майдан и собирали средства для протестующих. Однако им начала препятствовать полиция: останавливали автобусы, высаживали людей, проверяли, задерживали, крали документы в поездах и билеты. В общем, систематически делали разные провокационные вещи.

В конце зимы произошли первые провокационные избиения активистов в Крыму. 21 февраля 2014 года на мирный митинг у парламента Крыма напала так называемая самооборона – они пришли на площадь колонной, милиция ничего не сделала. Также избиения активистов произошли в Севастополе, Ялте и Керчи.



Митинги проукраинских активистов под Верховной Радой Крыма

23 февраля 2014 года на площади Ленина в Симферополе собрался многотысячный проукраинский митинг. Затем было противостояние 26 февраля 2014 года у парламента автономии. Проукраинские силы пытались не допустить сессии, где хотели отделить Крым.

После того, как 27 февраля 2014 года российские военные захватили здания парламента и правительства, мирные протесты не прекратились, но у активистов появились новые задачи – помощь военным и распространения информации о событиях.

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За проукраинскими силами уже охотились, предлагали вознаграждения, поэтому им пришлось перестать ночевать в своих домах.

Поэтому 9 марта из Крыма выехала правозащитница Александра Дворецкая после того, как под квартиру, где она проживала, приходили пикетировать.

В этот же день на железнодорожном вокзале Симферополя представители "русского единства" похитили Андрея Щекуна и еще одного активиста Евромайдана Анатолия Ковальского. Их бросили в подвал военкомата. Андрея пытали, били, пускали ток, стреляли по рукам и ногам.



Активиста Андрея Щекуна жестоко пытали

Семерых заложников, среди которых был и Андрей Щекун, отпустили до 20 марта. Их вывезли на границу из херсонской области. По его словам, когда он попросил, чтобы ему вернули подаренный мамой крестик, Андрею хотели отрезать ухо.

Несмотря на все давление, которое проходило в Крыму, проукраинские активисты полуострова смогли сделать очень важную вещь. Они прорвали информационную блокаду и опровергли пропаганду того, что на полуострове живут только те, кто хотел так называемого русского мира.

Накануне пятой годовщины массового митинга сопротивления в Симферополе появился такой баннер "Россия – вон! Крым – наш дом".



Такой баннер вывесили в оккупированном Крыму

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