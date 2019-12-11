Возвращение "Приватбанка" Коломойскому: Гончарук инициировал громкий законопроект

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона относительно функционирования банковской системы. Этот документ должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволить возвращать их экс-владельцам.

Как говорится на сайте Верховной Рады, инициатором законопроекта выступил украинский премьер Алексей Гончарук. Сейчас текст документа недоступен.

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"Экономическая правда" пишет, что документ, в частности, предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка. Соответствующие изменения будут вносить в закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Издание подчеркивает, что много изменений было внесено в статью, согласно которой "Приватбанк" был выведен с рынка и государство его национализировало. Источник ресурса в Кабмине заметил, что именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность. В то же время журналисты не нашли во внесенных к статьям изменениях прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Согласно данным телеграмм-канала "Темный рыцарь", который публикует инсайдерскую информацию изнутри партии "Слуга народа", вышеупомянутый законопроект Гончарука содержит 3 нормы, которые должны помешать возвращению национализированного "Приватбанка" Коломойскому.

Говорится о:

Начатая процедура вывода неплатежеспособного банка с рынка не может быть остановлена/приостановлена, в частности в случае признания противоправными (незаконными) и отмены индивидуальных актов Нацбанка и/или Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые были основанием для ее начала.



Начатая процедура ликвидации банка не может быть остановлена/приостановлена, в частности в случае признания противоправными (незаконными) и отмены индивидуальных актов Нацбанка и/или Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые были основанием для ее начала.



Общий размер ущерба, который может быть взыскан с Национального банка Украины в случае признания противоправным (незаконным) и отмене решения (индивидуального акта) Нацбанка ограничивается размером реального ущерба. Такой размер определяют с применением международных стандартов финансовой отчетности как размер капитала банка, учитывая качество его активов при условии учета последствий досрочного погашения всех обязательств такого банка перед кредиторами в день принятия соответствующего решения. Это погашение должна подтвердить международно признанная аудиторская фирма. Размер ущерба, причиненного участникам банка, определяют согласно надлежащим корпоративным правам этих личностей в таком банке. Объем ответственности НБУ, предусмотренный этой частью, является исчерпывающим.

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Другие новации документа:

Переписано раздел о существенном участии в капитале банка и его структуру собственности. Все достаточно жестко и находится под контролем НБУ. Подробно прописано порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение/приобретение существенного участия не было согласовано с НБУ, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.

Прописано обязательство банков соблюдать нормативы НБУ – ликвидности, капитала и другие.

НБУ получает право требовать изменение состава совета или правления банка, если НБУ считает, что эти лица являются неэффективными. Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.

Банк обязуется определять связанных лиц до осуществления операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.

Уточнено понятие банковской тайны: решение о признании банка неплатежеспособным является банковской тайной. Прописаны условия распространения информации, которая касается банковской тайны. Раскрытие банковской тайны Нацбанком возможно в трех случаях: по запросу физлица, по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему "реального ущерба".

Сравнительная таблица к проекту закона Гончарука насчет "Приватбанка": данные телеграмм-канала "Темный рыцарь"

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Почему Украина национализировала "Приватбанк": коротко

– Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать "Приватбанк", тогда самый большой на украинском рынке банк.

– Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен.

– Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

– Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

– 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

– Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.