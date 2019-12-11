Возвращение "Приватбанка" Коломойскому: Гончарук инициировал громкий законопроект
Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона относительно функционирования банковской системы. Этот документ должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволить возвращать их экс-владельцам.
Как говорится на сайте Верховной Рады, инициатором законопроекта выступил украинский премьер Алексей Гончарук. Сейчас текст документа недоступен.
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"Экономическая правда" пишет, что документ, в частности, предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка. Соответствующие изменения будут вносить в закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
Издание подчеркивает, что много изменений было внесено в статью, согласно которой "Приватбанк" был выведен с рынка и государство его национализировало. Источник ресурса в Кабмине заметил, что именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность. В то же время журналисты не нашли во внесенных к статьям изменениях прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Согласно данным телеграмм-канала "Темный рыцарь", который публикует инсайдерскую информацию изнутри партии "Слуга народа", вышеупомянутый законопроект Гончарука содержит 3 нормы, которые должны помешать возвращению национализированного "Приватбанка" Коломойскому.
Говорится о:
- Начатая процедура вывода неплатежеспособного банка с рынка не может быть остановлена/приостановлена, в частности в случае признания противоправными (незаконными) и отмены индивидуальных актов Нацбанка и/или Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые были основанием для ее начала.
- Начатая процедура ликвидации банка не может быть остановлена/приостановлена, в частности в случае признания противоправными (незаконными) и отмены индивидуальных актов Нацбанка и/или Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые были основанием для ее начала.
- Общий размер ущерба, который может быть взыскан с Национального банка Украины в случае признания противоправным (незаконным) и отмене решения (индивидуального акта) Нацбанка ограничивается размером реального ущерба. Такой размер определяют с применением международных стандартов финансовой отчетности как размер капитала банка, учитывая качество его активов при условии учета последствий досрочного погашения всех обязательств такого банка перед кредиторами в день принятия соответствующего решения. Это погашение должна подтвердить международно признанная аудиторская фирма. Размер ущерба, причиненного участникам банка, определяют согласно надлежащим корпоративным правам этих личностей в таком банке. Объем ответственности НБУ, предусмотренный этой частью, является исчерпывающим.
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Другие новации документа:
- Переписано раздел о существенном участии в капитале банка и его структуру собственности. Все достаточно жестко и находится под контролем НБУ. Подробно прописано порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение/приобретение существенного участия не было согласовано с НБУ, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.
- Прописано обязательство банков соблюдать нормативы НБУ – ликвидности, капитала и другие.
- НБУ получает право требовать изменение состава совета или правления банка, если НБУ считает, что эти лица являются неэффективными. Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.
- Банк обязуется определять связанных лиц до осуществления операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.
- Уточнено понятие банковской тайны: решение о признании банка неплатежеспособным является банковской тайной. Прописаны условия распространения информации, которая касается банковской тайны. Раскрытие банковской тайны Нацбанком возможно в трех случаях: по запросу физлица, по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.
- В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему "реального ущерба".
Сравнительная таблица к проекту закона Гончарука насчет "Приватбанка": данные телеграмм-канала "Темный рыцарь"
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Почему Украина национализировала "Приватбанк": коротко
– Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать "Приватбанк", тогда самый большой на украинском рынке банк.
– Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен.
– Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).
– Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
– 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
– Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.