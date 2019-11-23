Коломойский: "Приватбанк" мне скоро вернут, и МВФ об этом знает

Экс-собственник "Приватбанка", который теперь является государственным после национализации, утверждает, что вскоре вернет себе этот актив. Кроме того, в Международном валютном фонде об этом знают, и именно поэтому давят на Украину, чтобы Рада отдельным законом сделала невозможным такой возврат.

Об этом олигарх Игорь Коломойский телефону заявил изданию Kyiv Post.

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Международный валютный фонд знает, что "Приватбанк" мне вернут в ближайшее время,

– сказал Коломойский.

Делать громкие заявления для Игоря Коломойского – обычное дело. Так сказал руководитель Офиса Президента Андрей Богдан изданию Kyiv Post: мол, таким образом Коломойский лишь пытается привлечь к себе внимание.

Примечательно, что Международный валютный фонд якобы выдвинул Украине новые требования, без выполнения которых отказывается предоставлять кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возвращение банков бывшим владельцам. И таким образом МВФ якобы пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не вернут "Приватбанк".

Важно: бывшие владельцы "Приватбанка" считают национализацию незаконной. До сих пор продолжаются судебные споры – и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях.



Сейчас дело в таком состоянии: Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" также в мае подали апелляцию на это решение.

Проблема с "Приватбанком": главное

► Правительство 18 декабря 2016 года по соглашению НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшими были Коломойский и Боголюбов) приняло решение о национализации банка и докапитализировало его на 155 миллиардов гривен.

► Коломойский теперь через суд хочет вернуть себе акции "Приватбанка" (до национализации ему принадлежали 41,6572% акций, а контролируемой Коломойским же Triantal Investments Ltd принадлежали еще 16,5748%, то есть вместе – контрольный пакет).